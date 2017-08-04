В Красноармейском районе ведется комплексное обновление дворовых территорий, работы ведутся в рамках реализации новой муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Буквально на этой неделе комплексное благоустройство началось во дворе, ограниченном домами по улице Фадеева, 29, 31 и по проспекту Героев Сталинграда, 13, 15, 17. На площадке установлен детский городок, возле подъездов появились новые скамейки и урны. Завершаются работы по установке ограждений. А уже совсем скоро начнется обновление и внутриквартальных проездов.

​Одним из главных принципов реализации муниципальной программы стало то, что волгоградцы сами могут повлиять на судьбу своей дворовой территории, принимая участие в обсуждении дизайн-проекта и внося предложения по корректировке перечня работ. Так, жители одного из дворов по улице Фадеева сами решили, что они хотят видеть у себя во дворе и в какие сроки должны выполниться все работы. На собрании с жителями приняли участие представители администрации Красноармейского района, депутатского корпуса Волгоградской городской Думы, управляющей компании и совета многоквартирного дома. На встрече был представлен дизайн-проект двора, определен перечень работ и сроки. Все эти необходимые процедуры были проведены заблаговременно, в начале июня подрядчик приступил непосредственно к самим работам.

‑ На сегодняшний день во дворе обустроена детская игровая площадка, установлены скамейки, урны, ‑ сообщил заместитель главы администрации Красноармейского района Волгограда Алексей Колбеев. – На финальной стадии установка ограждений – до второго августа все работы будут завершены.

Перед началом работ была проведена ревизия коммуникаций, проложенных по дворовой территории. В дальнейшем это позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию сетей. Так, полностью выполнены работы по капитальному ремонту четырех тепловых камер, расположенных на территории двора. Очищены канализационные колодцы.

На этой неделе в эту дворовую территорию заходит дорожная техника. В перечне работ — устройство 14 новых светоточек.

В соответствии с муниципальной программой часть работ по благоустройству двора берет на себя управляющая компания. Ее задача – провести опиловку деревьев и вывезти срезанные ветки, обновить фасады жилых домов и аншлаги. Участвуют в наведении порядка на дворовой территории и жители. На сегодняшний день проведено уже три субботника с участием волгоградцев. Также во дворе этой осенью будет высажено порядка 50 деревьев различных пород – саженцы предоставит МУ «Дендрарий Красноармейского района Волгограда».