Еще одна благоустроенная ярмарка появится в скором времени в Краснооктябрьском районе. По планам ярмарка откроется в конце лета. Сейчас на территории площадью порядка 800 квадратных метров идут работы по обустройству прилавков, организации парковочной зоны, оснащению территории ярмарки всем необходимым для комфортных условий как для торгующих, так и для ее посетителей. Ярмарка расположится в границах ул. Башкирской, проспекта Металлургов и ул. им. Маршала Еременко. Первые 30 товаропроизводителей уже приняли решение вести торговлю на новой ярмарке.

​Подготовка земельного участка в Краснооктябрьском районе для размещения благоустроенной сельскохозяйственной ярмарки началась месяц назад. Работы ведет индивидуальный предприниматель Дмитрий Михаленок — победитель аукциона на организацию ярмарки. Площадка преображается на глазах: весь участок расчищен и полностью заасфальтирован, подводятся сети, устанавливаются торговые прилавки. Также ярмарка будет оборудована санузлами, местом для сбора отходов и контрольными весами. Все работы планируется завершить к концу августа.

Стоит отметить, что с этого года в соответствии с новыми правилами организации ярмарочных мест, утвержденными региональным комитетом промышленности и торговли, увеличен сезон работы сельскохозяйственных ярмарок, теперь он длится с 1 апреля по 30 ноября. Площадки для реализации сельскохозяйственной продукции теперь работают не три дня в неделю, а ежедневно. В обязанности организаторов ярмарки теперь входит обеспечение площадки твердым покрытием, санузлами, местами сбора отходов, а также контрольными весами, аптечками и пр.