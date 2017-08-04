В Кировском районе 1 августа состоялось открытие новой сельскохозяйственной ярмарки, где были созданы все условия для местных товаропроизводителей и покупателей. На благоустроенной территории оборудовано более 120 мест для торговли.

Свою продукцию здесь представили более 70 предпринимателей, всего на благоустроенной территории смогут разместиться порядка 120 фермеров. Около 30 мест предназначено для льготных категорий населения, в том числе дачников, которые смогут реализовать выращенную продукцию бесплатно. Для покупателей это хорошая возможность приобрести безопасную, качественную продукцию местных производителей без магазинной наценки.

Площадка в Кировском районе полностью отвечает установленным требованиям. Территория вымощена брусчаткой, подключены все необходимые ресурсы, организовано 80 парковочных мест для посетителей и разгрузочная площадка для фермеров. Ярмарка оборудована санузлами, которые предусмотрены для маломобильных групп населения, местом для сбора отходов, контрольными весами и ветлабораторией.

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