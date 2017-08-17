Уже этой осенью в Кировском районе откроется новый центр для подростков и молодежи, который расположится в микрорайоне Бекетовка. В настоящий момент в помещении ведутся ремонтные работы.

С открытием очередного клуба еще больше расширятся возможности активного и культурного досуга молодежи дальних уголков города-миллионника. Как пояснил председатель городского комитета молодежной политики и туризма Иван Радько: «В помещении по улице Писемского, выделенном администрацией Волгограда для организации новых форм отдыха молодежи, в настоящее время активно ведется ремонт. Уже сейчас есть конкретные планы по реализации различных молодежных проектов на новой площадке. Также, помещение в 260 квадратных метров позволяет оформить интересные зонированные пространства».

В новом центре запланировано проведение творческих занятий по ряду направлений, интерес к которым проявили сами жители поселка Бекетовка: танцы (современные и бальные), креативное пространство (настольные игры, фотозона, творческая зона), а также спортивные занятия по фитнесу и аэробике. Всего центр готов принять 250 мальчишек и девчонок.

Концепция деятельности клуба во многом зависит от самих ребят, которые активно участвуют в его создании. Подростки помогают строителям и в ремонте центра, выполняя посильную работу в соответствии с их возрастом и возможностями в рамках программы трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период.

Уже выбрано название для клуба – «ЮЛА», в соответствии с которым разрабатывается концепция оформления центра. Ремонтные работы планируется закончить в ближайшее время, чтобы уже осенью ребята смогли приступить к занятиям.