В Городищенском районе выявили, что пробы воздуха, взятые на прошлой неделе в районе поселка Орловка, показали превышения предельно допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ. Несоответствующим документации оказался и класс опасности отходов, ставших причиной резкого запаха.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, проведенные специалистами Городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды анализы показали превышение в воздухе предельно допустимых концентраций оксида углерода в 1,2 раза и диоксида азота в 1,3 раза. По результатам исследования в Центре лабораторного анализа и технических измерений образцов самих отходов оказалось, что они представляют собой отходы не 4-го, а более опасного 3-го класса, при этом состав веществ, размещенных на предприятии по приему отходов, существенно отличается от указанного в паспорте.

В связи с выявленными нарушениями комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области принято решение о направлении материалов дела в прокуратуру Городищенского района и территориальное управление Росприроднадзора, которые должны определить меру ответственности за допущенные нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, что в результате многочисленных обращений жителей поселка Орловка инспекторами Облкомприроды был произведен осмотр территории и обнаружено место размещения жидких отходов, которые по предъявленным предприятием документам значились как ввезенные из Астраханской области отходы механической очистки пластовой воды перед ее закачкой в пласт при добыче сырой нефти и природного газа. При этом внешний вид и едкий запах субстанции заставили экологов усомниться в соответствии вида отходов имеющейся документации и провести лабораторные исследования взятых образцов.

Отметим, что после выявления причины массовых жалоб природоохранным ведомством ситуация была взята на контроль, место сброса отходов локализовано, источник загрязнения устранен.

фото комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
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