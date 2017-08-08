В городе появятся 10 новых спортивных площадок, которые будут установлены во всех районах города. В рамках масштабного социального проекта, организованного компанией «Спортмастер», в Тракторозводском районе на улице Дзержинского появилась новая площадка для занятий физкультурой и спортом, подготовки и сдачи норм ГТО. Все районы областного центра получили оборудование и сегодня уже приступают к обустройству мест под площадки с последующим монтажом спортивных конструкций.

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На пешеходной части улицы Дзержинского напротив дома №5 с 1 августа ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству спортивной площадки. Сами конструкции уже установлены — это турники, шведская стенка, брусья и другие модули, которые позволят всем желающим заниматься гимнастикой, а также готовиться к даче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Рабочим осталось установить тротуарное ограждение, обустроить заезды для малобильных групп населения. Работы по монтажу и устройству выполняются силами МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района». С завтрашнего дня совершенствоваться физически на новой спортплощадке смогут как дети, так и взрослые.

Изначально под устройство спортивного объекта отводилась территория площадью в 30 кв. метров, однако на этапе планирования было принято решение расширить ее до 60 кв. метров, чтобы спортсменам-любителям было просторнее. В качестве основания из соображений безопасности использован песок, который имеет все необходимые сертификаты.

Установка спортплощадки компании «Спортмастер» положит начало дальнейшему развитию пешеходной зоны улицы Дзержинского. Территория сегодня нуждается в комплексном обновлении, перемен ждут и местные жители.

В Краснооктябрьском районе также ведутся работы по подготовке территории под спортивную площадку, которая появится уже в ближайшее время в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Задействованы силы и техника районного МБУ ЖКХ. Все работы планируется завершить до 15 августа.

Помимо этого, новая спортплощадка от «Спортмастера» в Краснооктябрьском районе появится в парке им. 70 лет Победы. Всего в рамках реализации проекта «Поколение Спортмастер» будет установлено 10 таких объектов в каждом районе города. В шести районах города — Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском — будет построено по одному спортивному комплексу, по две площадки — в Краснооктябрьском и Дзержинском районах.

Волгоград стал одним из ста городов России, которым компания «Спортмастер» до 2018 года подарит тысячу современных площадок, оснащенных спортивно-развивающим оборудованием. Оно предназначено как для детей, так и для взрослых. Проект поддержали и одобрили члены Экспертного совета по физической культуре и спорту комитета по социальной политике Совета Федерации.