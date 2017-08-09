В связи с затянувшимся паводком волгоградцы остались без пляжей. В этом году Волга как никогда полноводна, такого половодья даже «сторожилы» города не помнят. Для природы и экологии региона такое положение дел складывается как нельзя лучше. Сельскому хозяйству также на руку такой приток воды. Но вот жителям города не так повезло.

В жаркую погоду многие волгоградцы не прочь были бы окунуться в прохладную воду Волги, но, увы, мест для купания в этом году было крайне мало, а официальных вообще не было. Пляжи должны были начать готовить после спада воды, но в связи со сложившейся ситуацией о пляжах можно уже забыть.

Вода хоть и пошла на спад, но уровень все ещё держится на высоких отметках и не позволяет обустроить пляжи. А когда вода в Волге упадет до необходимого уровня уже будет поздно организовывать места для купания. По данным ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», с 11 августа по 10 сентября 2017 г. для Волгоградского гидроузла установлены среднесуточные сбросные расходы 6500 — 7000 м³/с при уровнях воды в верхнем бьефе у плотины Волгоградского гидроузла в пределах отметок 14,8-15,0 м. В случае роста приточности выше указанных значений вода будет пропускаться в Нижнюю Волгу в транзитном режиме.

По информации Росгидромета, в июле из-за продолжительных дождей суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил в июле 35,0 км³, что превышает норму в два с половиной раза. Повышенная водность прогнозируется синоптиками и в августе. Приток воды в большинство водохранилищ каскада ожидается на 30-70% больше нормы, в пределах от 16,8 до 20,8 км³.

Но мы все равно отметим, что плюсов гораздо больше, нежели минусов.

И пусть пляжей у нас в этом году нет, зато как расцветет природа после такого половодья.