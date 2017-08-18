В Дзержинском районе во дворе по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» дорожные бригады уже завершили установку бортового камня на внутриквартальных проездах и пешеходных тротуарах, в ближайшие дни они приступят к укладке асфальтобетонного покрытия. Работы на внутриквартальных проездах и тротуарах во дворе по улице Константина Симонова, 27 выполнены на 50%. Здесь также установлен бордюрный камень, заасфальтирована большая часть тротуаров, в ближайшие дни начнется асфальтирование проезжей части. Две дворовые территории Дзержинского района комплексно обновляются в рамках реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Перечнем работ также предусмотрена установка скамеек, урн, детских игровых форм, ограждения и освещения.

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Работы по благоустройству в одном из самых густонаселенных дворов Дзержинского района – по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» — стартовали две недели назад. За это время дорожники демонтировали старый бортовой камень на внутриквартальных проездах, установили новый, сформировали пешеходные тротуары. Сегодня активно ведутся подготовительные работы перед асфальтированием.

По инициативе жильцов двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», созданную для реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители девятиэтажек сами выступили в качестве авторов всех тех преобразований, которые ожидают густонаселенный квартал.

Как пояснил начальник жилищно-коммунального отдела администрации Дзержинского района Сергей Блошкин: «Дизайн-проект благоустройства двора разрабатывался с участием жителей домов. С участием представителей администрации района, депутатского корпуса Волгоградской городской Думы, сотрудников управляющей компании и районного центра содействия собственников МКД проведены собрания, в ходе которого жителям вынесли свои предложения. Мы постарались максимально учесть пожелания волгоградцев. На благоустройство двора по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» выделено 15 миллионов рублей».

Дорожные работы ведет МБУ «Северное». В этом году благодаря финансовой поддержке из регионального бюджета учреждение получило парк новой спецтехники и асфальтовый завод. Укрепление материально-технической базы позволило предприятию наравне с крупными компаниями участвовать в работах по комплексному масштабному обновлению как основных магистралей Волгограда, так и внутриквартальных проездов.

— Во дворе по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» установлен один километр бортового камня на внутриквартальных проездах и один километр 80 метров – на тротуарах, — пояснил заместитель главного инженера МБУ «Северное» Андрей Бутузов. – В общей сложности будет заменено асфальтовое покрытие на площади 3,5 тысячи квадратных метров на проезжей части и уложено порядка 1000 квадратных метров на тротуарах. Предусмотрены разъездные карманы. Работы будут вестись в соответствии с правилами и нормами, предъявляемыми к ремонту основных магистралей, и включают в себя выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из асфальтобетона в пять сантиметров.

В начале сентября во дворе оборудуют два детских городка из современного и безопасного оборудования. Дополнительно появятся скамейки, урны, установят ограждение, специалисты «Волгоградгорсвет» проведут освещение.