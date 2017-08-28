В Волгограде продолжаются масштабные работы по реконструкции теплосетей и объектов теплового хозяйства города. Так, в Дзержинском районе до 9 сентября продлен срок реконструкции теплотрассы у торгово-развлекательного центра «Парк Хаус». В связи с тем, что коммуникации пролегают вдоль проезжей части бульвара 30-летия Победы, находящаяся под напряжением контактная троллейбусная сеть не позволяет работать крупногабаритной спецтехнике в дневное время. Для оперативного проведения работ контактная троллейбусная сеть будет временно обесточена. На этот период электротранспорт заменят дополнительные муниципальные автобусы, которые пойдут по маршруту троллейбуса № 15а.

Магистральный теплопровод, проходящий между жилыми домами №72 и №68 по бульвару 30-летия Победы, — один из самых крупных объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе. Сеть протяженностью 820 метров построена в 1984 году и сегодня снабжает теплом 26 объектов, включая 19 жилых многоквартирных домов. За более чем 30-летний срок эксплуатации трубы пришли в критическое состояние: каждый отопительный сезон здесь происходит по несколько крупных порывов. Работы по реновации позволят обеспечить надежную работу сетей и до минимума сократить теплопотери, а, следовательно, повысить качество предоставляемых волгоградцам коммунальных услуг.

Чтобы не создавать дополнительные неудобства жителям, параллельно с реконструкцией тепломагистрали в районе велись работы по ремонту котельной, которые завершаются в соответствии с установленным графиком – до 30 августа. После окончания основных работ на котельной в новую фазу вступают работы по реконструкции тепломагистрали. В связи с этим продлевается срок отключения горячей воды.

Вместо старого изношенного участка сети, «Концессии теплоснабжения» проложат современные трубопроводы в пенополиуретановой оболочке. Эта высококачественная износостойкая изоляция не разрушается на протяжении длительного времени, что значительно увеличивает надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Также, современный трубопровод имеет встроенную систему автоматического обнаружения порывов. Это позволяет дистанционно обнаружить течь с точностью до двух метров, что сокращает время реагирования и ликвидации возможных порывов. Из-за динамичного развития микрорайона «Семь ветров», который с каждым годом расширяется путем строительства новых жилых объектов, было принято решение увеличить диаметр труб, и вместо 300 миллиметров на этом участке сети появятся трубопроводы диаметром 400 миллиметров.

Теплотрасса пролегает под землей вдоль проезжей части бульвара 30-летия Победы, где помимо автомобильного транспорта проходит троллейбусный маршрут. Находящаяся под напряжением контактная сеть не позволяет в дневное время использовать крупногабаритную технику – автокраны и экскаваторы. Масштабные подготовительные работы проведены в ночное время суток во время технологических окон, предоставленных МУП «Метроэлектротранс». За это время подготовлен котлован, частично проведены демонтажные работы.

В связи с началом активной фазы для сокращения периода работ на теплосетях принято решение временно обесточить контактную сеть на участке «Колледж бизнеса — Больничный комплекс». Временное ограничение движения троллейбусов позволит в кратчайшие сроки выполнить масштабный объем по перекладке теплосетей на данном участке.

Для удобства пассажиров вместо троллейбусов №15а по аналогичному маршруту «пл. Куйбышева – Больничный комплекс» начнут работать муниципальные автобусы. В указанных автобусах к оплате проезда будут приниматься все виды проездных билетов на троллейбус.

Временное ограничение позволит специалистам работать в круглосуточном режиме и оперативно завершить работы по обновлению сети. По окончании работ движение троллейбусов возобновится в прежнем режиме.