Почти четыре километра изношенных водопроводных сетей в Дзержинском и Краснооктябрьском районах заменила компания «Концессии водоснабжения».

Стальной водопровод диаметром 150 мм и протяженностью 940 м по ул. Джаныбековская в Дзержинском районе был проложен под землей еще в 1947 году и с тех пор не обновлялся. Срок службы водовода диаметром 500 мм и длиной 2,9 км от ул. М. Еременко до ул. Богуйская в Краснооктябрьском районе также уже давно перевалил за 50 лет. Из-за многочисленных аварий замена трубопровода на этих участках была внесена в инвестиционную программу «Концессий водоснабжения» на 2015-2017 гг. И уже в конце недели новые участки водопровода будут врезаны в городские сети.

Изношенные трубы заменили на современные полиэтиленовые, которые прослужат значительно дольше металлических — срок их службы составляет не менее 50 лет. Преимущество новых труб заключается том, что они не подвержены коррозии и обрастанию изнутри. Это обеспечит бесперебойное водоснабжение потребителей части Дзержинского и Краснооктябрьского районов.

Сложность строительства обновленного участка водопроводной сети была связана с проведением работ под проезжей частью дороги на глубине 2-3 м. Поэтому прокладка водовода на данных участках проводилась методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволил сохранить асфальтобетонное покрытие и не создал неудобств автомобилистам.

Проведение работ по врезке водопровода в сеть в Дзержинском и Краснооктябрьском районах города Волгограда потребует кратковременного ограничения водоснабжения потребителей по следующим адресам:

Дзержинский район

с 07.30 10 августа 2017 г. до 09.00 11 августа 2017 г.

— ул. Фонтанная, дд. №71-91;

— ул. Хуторская, д. №28;

— ул. Анненская, дд. №30-48;

— ул. П. Осипенко, дд. №72-96;

— ул. Узбекская, дд. №61-91, 72-96;

— ул. Анненская, дд. №29-57;

— ул. М. Садовая, дд. №1-5;

— ул. Заволжская, дд. №1-5, 1б, 2-26;

— пер. Заводской, дд. №1-23, 2-24;

— ул. Кирпичная, дд. №16-54, 23-51;

— ул. Вольская, дд. №4-18, 5-33, 24-44, 35-53;

— ул. Джаныбековская, дд. №1, 2а, 11,17;

— ул. Руднянская, дд. №1-35, 2-38;

— ул. Красноводская, дд. №2-30;

— ул. Новорядская, дд. №120, 120а;

— ул. Ползунова, дд. №4 – 6, 10, 16.

Краснооктябрьский район:

с 08.30 ч. 10 августа 2017г. до 19.00 ч. 11 августа 2017г.

— ул. Поддубного, дд. №33а, 35;

— ул. Хрустальная, д. №4а;

— ул. Созидательская, дд. №33-41;

— ул. Былинная, дд. №2а- 10, 16, 20, 22, 24, 34, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 44, 54;

— ул. Черниговская, дд. №67-83, 80-96;

— пер. Черниговский, дд. №3-20;

— ул. Телефонная, дд. №9,13-25, 16-52;

— 1-й пер. Былинный, дд. №1-20;

— ул. Летная, дд. №44-56, 45-55;

— ул. Араратская, дд. №52-70, 55-65;

— 3-й пер. Былинный, дд. №1-13.

В период проведения работ подрядной организацией будет организован подвоз воды. Информацию о графике подвоза воды можно узнать на официальном сайте компании «Концессии водоснабжения».

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.