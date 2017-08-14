500 ребят из детских оздоровительных учреждений Дубовского, Ольховского и Иловлинского муниципальных районов смогли принять участие в футбольных уроках и командных играх «Футбольный ЕГЭ». Организатором спортивных мероприятий выступил региональный волонтерский центр Волгоградской области.

На футбольных уроках ребятам рассказывали об истории первенства мира по футболу и особенностях его проведения в России. Но самое главное — они получили информацию о том, как присоединиться к команде городских волонтеров (регистрация кандидатов продолжится до 31 августа на сайте волонтер34.рф). Игра «Футбольный ЕГЭ» объединила ребят на интерактивных площадках. Во время игры дети и подростки примут участие в конкурсно-игровой программе, где им предстоит чеканить мяч, распознавать судейские жесты, забивать голы и многое другое.

Добавим, футбольные уроки и «Футбольный ЕГЭ» — это часть масштабной информационно-просветительской и коммуникационной кампании по привлечению городских волонтеров к мероприятиям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Волгоградской области. Только за первое полугодие 2017 года проведены 524 футбольных урока, в которых приняли участие порядка 20 тысяч человек.

Ранее в регионе был реализован масштабный проект «Около футбола»: в 300 программных мероприятиях проекта приняли участие более 15 тысяч человек из 11 муниципальных образований Волгоградской области. В школах 30 муниципальных образований региона проведены 3500 футбольных уроков, разработанных специалистами регионального волонтерского центра, в которых приняли участие порядка 60 тысяч школьников.