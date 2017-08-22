Волгоград готовится отметить свое 428-летие. Торжества по случаю Дня города будут проходить 9 и 10 сентября. В эти дни для жителей и гостей города пройдет множество интересных мероприятий. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года праздник пройдет под девизом «Волгоград — город спортивных достижений!».

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Традиционно основные городские праздничные мероприятия состоятся в Центральном районе, кроме того, каждый район подготовит свою программу.

9 сентября гостей праздника будут ждать интерактивная площадка «Большая перемена», выставка-конкурс цветочных композиций, «Фестиваль#ВместеЯрче», легкоатлетический пробег «Волгоградская миля». Отдельная интерактивная площадка на сцене набережной будет организована «Муниципальным телевидением Волгограда». Праздничный концерт подготовят представители Академии МВД. Волгоградцам и гостям города будет представлена большая спортивная площадка, где свое мастерство продемонстрируют спортсмены города. Все желающие смогут познакомиться с работой спортивных школ и записаться в секции.

На Нижней террасе набережной будет дан старт главному мероприятию Дня города — Чемпионату России по фристайл-мотокроссу. Соревнования такого уровня будут проходить в городе впервые, чемпионат продлится два дня и завершится в воскресенье.

Также впервые в Волгограде в Комсомольском саду будет проходить оригинальное гастрономическое шоу «Битва шеф-поваров Поволжья». В ходе мероприятия мастера поварского искусства планируют создать уникальные блюда с «оригинальным волгоградским акцентом».

10 сентября от площади Возрождения до Детского центра с праздничной программой начнет курсировать «Синий троллейбус».

На Верхней террасе набережной у фонтана «Искусство» развернут свою работу несколько площадок, на которых пройдут Всероссийский конкурс-фестиваль современного искусства «Волгоград – город спорта, город-мечта!», спортивно-эстрадно-цирковое представление «Фантасмагория», концерт «Ритмы мира» и многое другое.

В праздничных мероприятия участвуют все районы города. С 15:00 до 18:00 на Верхней террасе набережной 62-й Армии от церкви Иоанна Предтечи до МУК «Волгоградский музыкальный театр» будут представлены интерактивные площадки районов Волгограда. Здесь детей и взрослых ждет множество игр с приятными сюрпризами и мастер-классы.

Завершатся праздничные торжества гала-концертом «Волгоград – Арена Побед!». А кульминацией праздника станут выступление популярной российской рок-группы Uma2rmaH (УмаТурман) и праздничный фейерверк.