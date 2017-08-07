До начала учебного года в сельских школах обещают отремонтировать спортивные залы. Ремонтные работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Детский спорт». Спортивные залы будут отремонтированы в 16 образовательных организациях, в которых учатся 3630 человек. В прошлом году отремонтировано 18 спортзалов, а на их базе созданы сельские спортклубы. К кружковым занятиям дополнительно привлечено 3200 детей.

В этом году волгоградский регион в третий раз вошел в число субъектов, получивших федеральную поддержку на создание в сельских общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом. Общая сумма, выделенная из федерального и консолидированного бюджета региона в рамках госпрограммы «Развитие образования» и федерального проекта «Детский спорт», в 2017 составила свыше 26 миллионов рублей.

Ремонтные работы включают замену оконных блоков, электропроводки, осветительных приборов, напольного покрытия. Всего с 2014 года удалось отремонтировать 69 спортзалов, приобрести новое оборудование для 80 образовательных организаций, открыть 90 пришкольных спортклубов и создать более 30 спортивных секций. На эти цели привлечено более 70 миллионов рублей.