Первую карту лимитированной серии электронной системы оплаты получил посетитель сервисного центра «Волна». Всего в Волгоград поступила тысяча экземпляров особого дизайна, разработанного самими волгоградцами. Получить карту ограниченного выпуска может любой желающий, правильно ответив на вопросы викторины официального сайта Волгограда.

Первую карту ограниченной серии получила Екатерина Таранова, в 8.07 пришедшая оформить электронный кошелек в сервисном центре «Волна» по адресу: ул. Советская, 7.

– Я заглянула сюда перед работой, чтобы приобрести карту с тарифным планом «электронный кошелек», – рассказала посетительница сервисного центра. – Автобусами и трамваями пользуюсь часто, а с картой у меня всегда будет скидка на проезд. Про лимитированный выпуск в особом дизайне я слышала, но что и у меня будет такая необычная карта, не думала даже.

Торжественным вручением первой лимитированной карты «Волна» дан старт распространению ограниченной серии. Особая карта выдается в сервисном центре по адресу: ул. Советская, 7 каждому посетителю, правильно назвавшему кодовую фразу. Чтобы узнать кодовую фразу, достаточно пройти викторину в разделе «Транспорт Волгограда» на официальном сайте администрации.

– Кодовую фразу необходимо сообщить сотруднику сервисного центра «Волна», который подключит карту к автоматизированной системе оплаты проезда и запишет на нее выбранный вами тарифный план, – пояснила заместитель директора МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Екатерина Лобань. – Транспортную карту «Волна» лимитированной серии можно использовать в качестве электронного кошелька, общегражданского проездного билета на месяц, в том числе единого, а также подключить на базе карты услугу «60 минут». Обращаю внимание, что фраза действительна в день прохождения викторины. На следующие сутки фраза меняется случайным образом, и для ее получения необходимо вновь ответить на вопросы.

Напомним, что конкурс на создание народного эскиза стартовал в апреле текущего года. Почти за месяц в нем приняли участие свыше 100 волгоградских оформителей всех возрастов. Лучшая работа легла в основу уникального дизайна транспортной карты «Волна».