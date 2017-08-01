Волгоград – Tele2 (альтернативный оператор мобильной связи) ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Волгоградской области. Скоростной мобильный интернет 4G стал доступен более чем 65% жителей региона.

Сеть 4G Tele2 запущена в Волгограде и ряде крупных населенных пунктов региона, среди которых — Волжский, Камышин, Городище и Михайловка. На данный момент более 65% жителей Волгоградской области могут воспользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета оператора.

Технология LTE в регионе работает в двух частотных диапазонах — 800 и 1800 МГц, что позволяет обеспечить устойчивое покрытие как на открытых пространствах – улицах, дорожных трассах, центральных площадях городов, так и внутри помещений – жилых домов, государственных учреждений, торговых центрах.

Скорость мобильного интернета Tele2 в стандарте LTE может достигать 75 Мбит/с. Для обеспечения высоких показателей технические специалисты компании модернизировали действующее оборудование и ввели в эксплуатацию новые объекты сетевой инфраструктуры. Современное оборудование Ericsson, на котором ранее также были построены сети 2G и 3G в регионе, позволяет вести качественный мониторинг, оперативно проводить настройку сети, а также эффективно ее эксплуатировать и предоставлять высокое качество связи для абонентов компании. Напомним, услуги скоростного интернета в сети 3G Tele2 доступны 87% населения Волгоградской области.