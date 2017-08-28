Все знают оператора сотовой связи под названием Tele2. А знаете ли вы, что у Tele2 есть фирменные смартфоны? Должны знать, ведь некоторые из них мы уже обозревали ранее. Сегодня мы посмотрим на новую модель в линейке — Tele2 Maxi Plus.

Представьтесь, пожалуйста!

Название смартфона продолжает привычный нейминг оператора — вся линейка гаджетов Tele2 имеет “размерные” названия:

Mini

Midi

Midi LTE

Maxi

Maxi LTE

Maxi Plus

Относительно лета 2017 года герой обзора уже не является самой свежей моделью, но он актуален для волгоградского региона, так как недавно Tele2 запустила 4G в этой местности.

Анбоксинг

Упаковка смартфона не вызывает вау-эффекта. Всё достаточно минималистично и выполнено в фирменном цвете компании — черном. Такой подход привлекает.

Комплектация скромная:

документация

зарядное устройство

кабель microUSB

Наушники отсутствуют. В последнее время в недорогих смартфонах наличие гарнитуры — скорее редкость и исключение, поэтому обижаться не стоит.

Фейсконтроль

Доступно 2 цветовых решения: белый и черный. В нашем случае смартфон белый. Дизайн интересный и аутентичный. По крайней мере, похожего мы не встречали. Передняя панель — 5.5 дюймовый экран, сенсорные кнопки — под ним и прочие стандартные элементы.

Задняя крышка выполнена из матового белого пластика, отдаленно напоминающего не то поликарбонат, не то керамику. На ощупь приятная. В верхнем левому углу находится камера и вспышка. На наш взгляд, небольшим дизайнерским недочетом здесь является некоторая несимметричность радиуса скругления углов и окружности камеры.

В нижней части размещен логотип компании и внешний динамик. Кстати, задняя панель — съемная и даёт доступ к сменному аккумулятору и слотам SIM-карт и карточке microSD.

В целом внешний вид смартфона — исключительно приятный и привлекающий.

Навигация

Кнопка питания и качелька громкости расположены на левом торце. Такое положение не является очень удобным, но привыкнуть можно, учитывая, что они легко нащупываются пальцем и имеют четкий ход без люфта.

Основная навигация осуществляется сенсорными кнопками под экраном. Их три, и они классические: «список приложений», «домой», «назад». В таком порядке — слева направо. Кнопки имеют легкую белую подсветку, что облегчает их использование в темное время суток.

Экран

Экран, как мы говорили ранее, довольно большой и имеет диагональ 5.5. дюймов. Этого достаточно, чтобы пользоваться смартфоном комфортно: читать, смотреть фильмы, общаться в соцсетях, не напрягая зрения. Рамки вокруг дисплея среднего размера. Хотелось бы меньше, но особого дискомфорта в процессе использования они не доставляют.

Диапазон яркости дисплея хороший. На солнце и в темноте текст читается комфортно. Углы обзора приемлемые. Инверсии цветов не происходит, лишь черный под определенным углом уходит в сине-серый, но не критично.

Единственным минусом является мультитач — он поддерживает 2 одновременных нажатия. Это может вызывать некоторые затруднения в активных играх и при быстром наборе текста.

Выверните карманы

Работает Tele2 Maxi Plus под управлением чистого Android версии 6.0.

Объем встроенной памяти смартфона составляет 16 Гб. Из них пользователю доступно немного больше 11Гб, остальное занято системой и предустановленными приложениями, которых не так много, что радует. В комплект входят различные сервисы Google и парочка фирменных приложений Tele2.

Интересной особенностью оказалась функция ускорения загрузки «Turbo», которая предназначена для одновременного использования сетей WiFi и LTE для загрузки данных. К сожалению, мы не увидели значительной разницы и индикатор скорости говорил об использовании только одной из сетей.

Камера

Камера имеет классический интерфейс. В дневное время она позволяет делать неплохие снимки. В условиях недостаточной освещенности камера скорее подойдет для небольших фотозаметок.

Технические характеристики

Экран — S-IPS, 5.5″, 720×1280, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач

Железо — 1.3 ГГц, Mediatek MT6737, 4 ядра Cortex-A53, Mali-T720

Память — RAM 2 ГБ, ROM 16 ГБ, Micro-SD до 32 ГБ

Мобильный интернет — LTE cat.4 150/50 Мбит/с, HSDPA, HSUPA,EDGE

Мобильные сети — LTE Bands 3,7,20, UMTS, GSM 850, 900, 1800, 1900

Аккумулятор — Li-Ion, 3000 мА·ч

Камера — 13 МП, вспышка, автофокус, фронтальная: 5 МП

Навигация — GPS, A-GPS

ОС — Android 6.0 Marshmallow

Производительность

В повседневном использовании смартфон будет стабильно выполнять задачи, которые перед ним стоят: вы сможете комфортно звонить, общаться в соцсетях, использовать его для просмотра видеороликов или даже фильмов.

Мощности процессора и объема оперативной памяти будет достаточно для большинства повседневных действий, которые мы решаем с помощью смартфона.

В тестах на производительность AnTuTu и GeekBech Maxi Plus показывает неплохие для своего класса результаты.

Резюме

У Tele2 Maxi Plus есть как сильные стороны, так и слабые. К сильным можно отнести доступную цену за устройство, обладающее всеми необходимыми характеристиками — 7 790 рублей, оптимальный размер дисплея, дизайн, элементы управления, объем памяти, а также поддержку LTE.

К слабым — не самую мощную камеру, частично дисплей, а также версию операционной системы Android 6.0.

В целом, мы получили баланс между ценой и характеристиками с поддержкой LTE. Если вы ищете недорогой смартфон с большим дисплеем и наличием быстрого интернета, можете смело рассматривать этот вариант.