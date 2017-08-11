После реконструкции открылся стадион «Нефтяник». Обновленный объект спортивной инфраструктуры, который был построен еще в 1961 году и давно нуждался в реконструкции, теперь станет центром притяжения для жителей строящегося, а также близлежащих микрорайонов.

Многофункциональный тренировочный комплекс «Нефтяник» после реконструкции включает в себя трибуны на 500 мест, современное футбольное поле, беговые дорожки, раздевалки. Построены одноэтажное здание для футбольных команд и административно-бытовой корпус, включающий в себя медицинский пункт, конференц-зал, тренерские и судейские кабинеты, а также оборудованный современными тренажерами спортивный зал. Восстановлено ограждение территории стадиона, оборудованы парковки. Здесь есть все для регулярных занятий физкультурой и спортом, для проведения массовых мероприятий, соревнований различного уровня. На «Нефтянике» планируется открыть секции по футболу, мини-футболу, настольному теннису и борьбе. На стадионе также будет работать центр тестирования ГТО.

Отметим, что в последние три года в Волгоградской области уделяется повышенное внимание развитию детского и массового спорта, создается спортивная инфраструктура. Напомним, летом 2016 года принято решение о воссоздании единой профессиональной спортивной школы «Ротор-Волгоград» на базе детского лагеря «Сокол» и стадиона им. Логинова в Волжском — эта работа уже ведется. В период с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области созданы ФОК в Кировском районе Волгограда, Новониколаевском районе, более десятка универсальных спортивных площадок в Волгограде и Волжском по проекту благотворительного фонда Елены Исинбаевой, футбольное поле в Дубовке, физкультурный комплекс на базе Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спортивные комплексы появились в Руднянском, Калачевском, Алексеевском районах, был капитально реконструирован стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда, идет реконструкция стадиона «Темп».

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области