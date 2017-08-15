На территории Волгоградской области проходят рейды по выявлению несанкционированных свалок, в которых принимают участие представители Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Сотрудники ведомства прибыли в регион с целью ознакомить специалистов Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, территориального управления Росприроднадзора и органов местного самоуправления с принципами работы в федеральной государственной информационной системе «Наша природа». После обучения ответственных за работу в этой системе, представители Росприроднадзора встретились с активистами экологических общественных организаций, которым рассказали о ресурсе «Наша природа» и призвали к активному участию в проекте.

Также сотрудники природоохранного ведомства приняли участие в рейде по Городищенскому, Среднеахтубинскому районам области, а также Советскому району Волгограда, в ходе которого выявлялись свалки и оценивалась общая ситуация с организацией системы вывоза и утилизацию отходов в регионе.

Напомним, Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых уже в этом году начнет внедряться государственная информационная система (ФГИС) «Наша природа». Система создается по инициативе Минприроды России в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». Ее цель — создание эффективного механизма общественного контроля, мониторинга актуальных проблем, изучения мнения населения и налаживание двусторонней связи между государством и обществом в сфере решения природоохранных проблем.