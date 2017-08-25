Вот и подкрались незаметно последние выходные лета. А это значит, что для волгоградцев на эти дни организаторы припасли самые «вкусные» и самые интересные мероприятия. Давайте быстрее знакомиться с полным списком.

25 августа

10:30 — СИНЕМА ПАРК Европа Сити Молл, Фестиваль зрелищных фильмов IMAX;

11:00 — Бизнес-центр «Кристина», Последняя Lockdown pool party;

15:00 — 22:00 — Музей имени Машкова, Сон в летнюю ночь;

16:00 — МУК «ККиО им. Ю. А . Гагарина», Танцевальная площадка «С заботой о Вас!»;

18:55 — Кинотеатр «Мувиз», Ретроспектива Джима Джармуша;

19:00 — Парк аттракционов «Сказка», Просмотр детского киножурнала «Ералаш»;

20:00 — Кафе «ГРЕТЕЛЬ», Греттель и кино. Показ фильма «Ла-Ла Ленд»;

20:00 — МУЗКОНВЕЙЕР & КРИСТАЛЛ, ЗАЩИТА МЕТАЛА + ROCK JAM СЕЙШН;

20:00 — Арт-бар «Белая лошадь», КОНОПЛЯННИКОV;

20:00 — Площадь Советская, Мультпоказ советских мультфильмов;

21:00 — HARAT’S PUB, BRASS BAND MEGAPOLIS;

21:00 — «АРКА lounge», Акустический концерт «Глобальное потепление»;

21:30 — бар «Понеслось», Выступление группы «Третий Рим»;

22:30 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы,Автокинотеатр — «Соучастник»

26 августа

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;

09:00 — Музей-панорама «Сталинградская битва», Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км;

09:00 — парковка ТРЦ «Парк Хаус», Семейное авторалли «Батя на Волге»;

10:00 — Комсомольский сад, Букинистический фестиваль «Перелистывая лето…»;

10:00 — Россошинский мемориальный комплекс, Мероприятия, посвященные 20-летию Россошинского военно-мемориального комплекса;

10:30 — СИНЕМА ПАРК Европа Сити Молл, Фестиваль зрелищных фильмов IMAX; 11:00 — г. Камышин, 10-й Юбилейный Фестиваль Арбуза;

11:00 — Парк дружбы: Волгоград-Баку, Семейный праздник «Road show»;

12:00 — ТРК «Европа Сити Молл», Праздник «Вперед к знаниям!»;

12:00 — Площадка у ТЦ «Парк Хаус», Семейный праздник «Будь активен с «Макдоналдс»!;

12:00 — Памятник трамвайному вагону в Городском саду, Экскурсия «На трамвае по истории города»;

14:00 — Ворошиловский Торговый Центр, «Фестиваль Стрит Арт Культуры»;

15:00 — Волгоградская областная библиотека им. М. Горького, Группа BLUESWAY;

15:00 — Старая Сарепта, Интерактивная программа «Сказ про спас!»;

15:00 — От здания Волгоградского цирка до Центральной Набережной, Цирковая кавалькада, посвященная 98-летию Росгосцирка и 50-летию Волгоградского цирка;

16:00 — Старая Сарепта, Эксклюзивная экскурсия на сарептскую колокольню;

18:00 — Площадка перед ТРК «Диамант”, Лаборатория под открытым небом;

18:00 — Арт-бар «Белая лошадь», Поэтический вечер;

18:55 — Кинотеатр «Мувиз», Ретроспектива Джима Джармуша;

19:00 — Ворошиловский, торгово-развлекательный комплекс, Открытый танцевальный вечер;

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Папа-досвидос» и «Соблазн»;

27 августа

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;

10:30 — СИНЕМА ПАРК Европа Сити Молл, Фестиваль зрелищных фильмов IMAX;

11:00 — пойма реки Мокрая Мечётка, Военно-историческая реконструкция «Подвиг бойцов в боях за Сталинградский тракторный завод»;

11:00 — Музей имени Машкова, Детский день «Утренний киносеанс»;

11:00 — Креативное пространство «ИКРА», Мастер-класс и веселый квест для детей;

12:00 — Вейк-парк «Бобры», Интерактивная площадка в вейк-клубе;

12:00 — Площадка у ТЦ «Парк Хаус», Семейный праздник «Будь активен с «Макдоналдс»!;

14:00 — 19:00 — Центральная набережная, Заключительный этап соревнований крейсерских яхт по парусному спорту «Кубок Нижней Волги 2017», награждение победителей;

15:00 — 21:00 — Камышин, парк «Топольки»,7 мкр., район «Бухта», 10-й Юбилейный Фестиваль Арбуза;

16:00 — Стадион «Зенит», Игра ФК «Ротор-Волгоград» и ФК «Балтика»;

17:00 — Бар «Держава», Hip-Hop Наше Время;

18:00 — Кинотеатры «Мувиз», «Mori Cinema», Ночь кино;

18:00 — Верхняя терраса набережной им. 62 Армии г. Волгоград, Флешмоб «Волгоградский вальс»;

18:30 — Мамаев Курган, Торжественное открытие Всероссийского турнира юных футболистов «Кожаный мяч»;

18:55 — Кинотеатр «Мувиз», Ретроспектива Джима Джармуша;

19:00 — Pool & bar & restaurant МИЛЯ, Make-up party;

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Охотник за головами» и «Поездка».

На этом у нас всё.

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До новых встреч, ваш Живой Волгоград!