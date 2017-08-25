24 августа на территории парка «Русь» Дзержинского района состоялось открытие восстановленной спортивной площадки по мини футболу. Это стало возможным благодаря социальной программе РУСАЛа «Помогать просто». В ее рамках была профинансирована инициатива волонтерской команды Дзержинского района по возрождению, пришедшего в упадок, спортивного объекта. Ребята восстановили ограждение, поставили калитку, покрасили столбы и провели уборку близлежащей территории, а РУСАЛ обеспечил их инвентарем и строительными материалами.

В этот день состоялся турнир по футболу среди детских команд «Дорога на Олимп». В нем приняли участие дворовые команды местных ТОСов, подростковых и спортивных клубов, а также команды микрорайона «Жилгородок». Его победители получили грамоты и ценные призы.

Для жителей микрорайона спортивная площадка имеет большое социальное значение. Кто-то здесь сам играет футбол, а у какого-то занимаются дети. Все они 24 августа собрались в парке Русь отметить это событие. С приветственным словом к ним обратился генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Юрий Моисеев. Он отметил важность развития детского спорта, и поддержал волонтерскую инициативу жителей Дзержинского района.

По словам лидера команды волонтеров Таисии Клейменовой, важно привлечь к участию в этом проекте жителей ТОСов. На личном примере они могли увидеть, что участие в программе «Помогать просто» доступно каждому общественному объединению и дает возможность самостоятельно восстановливать заброшенные спортивные объекты на своей территории.