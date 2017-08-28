В Волгограде в рамках проекта «Героический Сталинград», подготовленного к 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве, прошла военно-историческая реконструкция «Подвиг бойцов Народного ополчения в боях за Сталинградский тракторный завод». Проект был организован некомерческой организацией Фонд «Сталинградская битва» и включает себя три военно-исторические реконструкции.

Реконструкция проходила в пойме реки Мокрая Мечѐтка. Зрителям были показаны сцены из тех времен, когда за наш город проходили ожесточенные бои. А если точнее, во время мероприятия реконструкторы воссоздали эпизод событий, происходивших в конце августа 1942 года. В те дни передовые фашистские части, прорвав фронт на Дону, приближались к Сталинграду.

Реконструкторам необходимо было тщательно подготовиться, чтобы с достоверностью показать эпизоды сражения за Тракторный завод, когда в ночь на 24 августа 1942 отряды Народного ополчения, состоящие из рабочих тракторного завода, заняли оборону на рубеже реки Мокрая Мечѐтка.

Подвиг ополченцев и бойцов Красной Армии в боях на подступах к Тракторному заводу навсегда останется в героической истории обороны Сталинграда. А благодаря таким мероприятиям, о нем будут помнить ещё многие поколения.

В реконструкции приняли участие реконструкторы из разных городов России, а также военная техника времен Великой Отечественной войны. На площадке мероприятия для гостей были развернуты более 10 военно-исторических и развлекательных интерактивных площадок. Посетители мероприятия могли лично пообщаться с членами военно-исторических клубов, увидеть своими глазами советскую и немецкую военную форму, стрелковое вооружение, военную технику и посмотреть на показательные выступления бойцов спецназа Войсковой части 22220.

Как сообщил исполнительный директор Фонда «Сталинградская битва» Бунин

Александр Викторович: » Проект «Героический Сталинград», который состоит их трех военно-исторических реконструкций, — это подарок всем жителям города в преддверии 75–летия Победы в Сталинградской битве. Фонд «Сталинградская битва» благодарит жителей нашего города, гостей из Москвы, Новосибирска, Ростова, Казани, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа и Калуги, посетивших и принявших участие в данном мероприятии. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!»

Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства по делам молодѐжи, Администрации Волгограда, Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, Войсковой части 22220, Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Российского военно-исторического общества, Музея-заповедника «Сталинградская битва», Волгоградского отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд Мира», Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области, Военно-исторического клуба «Пехотинец».