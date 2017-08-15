Уже в скором времени рабочие завершат работы по капитальному ремонту еще двух домов по улице Бардина в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда. В ближайшее время работы на объектах будут завершены, затем начнется процедура ввода домов в эксплуатацию.

Как пояснили в региональном фонде капитального ремонта, на общем собрании собственников было решено провести на объектах фасадные работы, включающие в себя монтаж нового фасада с утеплением, а также ремонт отмостки и установку новых входных групп и окон в местах общего пользования. Стоимость строительно-монтажных работ по двум домам составила порядка двух миллионов рублей.

Работы на объектах ведутся с опережением графика, по плану их завершение было намечено на октябрь. Однако капремонт фасадов данных домов планируется завершить уже к концу августа. Сейчас сотрудники фонда капремонта проверяют исполнительную документацию по дому № 4. В течение ближайших трех-пяти лет регоператор вернется на данные дома и осуществит капитальный ремонт по оставшимся видам работ – кровли и внутридомовых инженерных систем.

Срокам и качеству выполняемых работ, а также тесному взаимодействию строителей с жителями, должно уделяться особое внимание в соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреем Бочаровым в ходе специального совещания 2 июня 2017 года. Всего в этом году в Тракторозаводском районе Волгограда будут капитально отремонтированы 14 многоквартирных домов. А в целом по Волгограду – свыше 340 объектов.