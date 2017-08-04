Уже со 2 августа жители областного центра смогут оплачивать проезд на внутригородских водных маршрутах при помощи электронной системы оплаты. Возможность использовать электронную транспортную карту «Волна» при оплате речных пассажирских перевозок появилась у волгоградцев с переходом этой сферы под управление МУП «Метроэлектротранс». На первом этапе оплата картой «Волна» на речных перевозках доступна в режиме «Электронный кошелек». После окончания опытной эксплуатации будет рассмотрена техническая возможность внедрения дополнительных пакетов услуг.

​Каждое речное судно, осуществляющее внутригородские пассажирские перевозки от пристани «Руднева» и «Тулака», оснащено валидатором, с помощью которого пассажиры непосредственно при посадке могут оплатить проезд. Приобрести билет по-прежнему можно и за наличные деньги в кассах речного порта и на пристанях. На Центральной набережной работает касса, в которой можно приобрести билет, оплатив его транспортной картой «Волна» или по-прежнему наличными.

Сегодня внести денежные средства на карту можно в кассах МУП «Метроэлектротранс», отделениях Почты России и Сбербанка, в сервисном центре «Волна» на ул. Советской, 7. Количество пунктов пополнения карты «Волна» выросло до 140.