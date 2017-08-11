Уже совсем скоро жители волгоградского региона смогут пожаловаться на свалку с помощью интернета. Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых уже в этом году начнет внедряться государственная информационная система (ФГИС) «Наша природа».

Любой желающий сможет направить жалобу с данной помощью системы. Принцип работы с системой прост: зарегистрировавшись на Интернет-портале либо воспользовавшись соответствующим мобильным приложением, любой житель может направить фото или видео обнаруженной им свалки с указанием ее местоположения. После обработки в системе обращение поступает в конкретный орган государственной или муниципальной власти, о чем гражданин получает уведомление. Факт нарушения проверяется, и если он находит свое подтверждение, то органами власти предпринимаются меры по ликвидации свалки. После того, как свалка будет устранена, заявитель получит уведомление об этом. В этом принципиальное отличие создаваемой системы от уже реализуемых сегодня схожих общественных проектов, большинство из которых призвано только информировать органы власти и другие заинтересованные структуры о выявляемых жителями фактах несанкционированного размещения отходов и не обязывает к принятию мер к их устранению.

Информационная система «Наша природа» создается по инициативе Минприроды России и в конечном счете должна стать основой постоянно действующего механизма повышения прозрачности работы контрольно-надзорных органов, сокращения сроков принятия решений и проведения мероприятий, направленных на ликвидацию последствий нарушений в сфере экологии. Уже в ближайшем времени с ее помощью можно будет сообщить не только об обнаруженных свалках, но и выявленных фактах загрязнения водных объектов, воздуха, незаконной вырубки лесов и о других правонарушениях в сфере охраны окружающей среды.

Пока на территории Волгоградской области система работает в тестовом режиме. Но уже сегодня жители региона могут с ее помощью направить обращение и сообщить о выявленных свалках. Более подробную информацию о ФГИС «Наша природа» можно узнать на сайте: https://priroda-ok.ru/