После затяжного половодья в Волгоградской области вновь начались работы по расчистки ериков. К расчистке водных объектов приступили в Волго-Ахтубинской пойме. Тут будет расчищено девять километров пяти ериков и озер, на сегодняшний день уже расчищено и экологически реабилитировано 26 километров водных артерий поймы.

На данный момент работы возобновлены на ерике Аверкин общей протяженностью 4,8 километра. Водная артерия давно нуждалась в восстановлении: донные отложения превратили некогда глубокий ерик в ручей. Расчистка, которая началась в 2016 году, позволит предотвратить полное истощение водного объекта, повысить водообеспеченность всего Краснослободского тракта. Сегодня вода из Волги в систему попадает при уровне сброса через ГЭС более 24000 м3/с, проводимые работы по расчистке и дноуглублению ериков позволят заполнять систему уже при сбросных расходах 17000 — 18000 м3/с.

Как отмечают специалисты облкомприроды, завершить расчистку ерика Аверкин полностью планируется в 2018 году. На эти цели направлено около 40 миллионов рублей федеральных средств. При этом, по подсчетам экспертов, благодаря реализации проекта, удастся предотвратить ущерб на сумму около 600 миллионов рублей.

Уже полностью завершены восстановительные работы на ериках Дударев, Дегтярный, Нарезной, Жерновой. Специалисты отмечают, что по итогам весеннего половодья больше всего воды зашло туда, где проведена расчистка. Работа по обводнению поймы будет продолжена. Уже в этом году начнется реализация проектов по экологической реабилитации ериков Чайка, Старый Каширин, озер Проклятое, Камышистое и Кружное. Кроме того, будут разработаны проекты по реабилитации ерика Шумроватый и озера Широкогорлое, а в следующем начнется экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное.