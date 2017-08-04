В Кировском районе временно ограничили подачу воды. Это связано с проведением работ по подключению вновь проложенного участка водопровода диаметром 600 мм протяженностью 851 м, которые проводит ООО «Концессии водоснабжения». Подача воды будет ограничена с 00.00 04 августа 2017 г. до 08.30 05 августа 2017 г. по следующим адресам:

— ул. Лескова 2-я, дд. № 5-20.

В период проведения работ подрядной организацией будет организован подвоз воды.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.