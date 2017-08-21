В рамках реконструкции магистрального теплопровода, пролегающего под улицей Лермонтова Краснооктябрьского района, в минувшие выходные ООО «Концессии теплоснабжения» заменили участок изношенной трубы, уложив современную в пенополиуретановой оболочке. Обновленный участок трубопровода с современной изоляцией позволит в несколько раз сократить теплопотери, что повысит качество и надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения волгоградцев. По завершению работ на проезжей части компания полностью восстановила дорожное полотно. Работы выполнены в точном соответствии с графиком – с четырех утра 21 августа по улице возобновлено движение автотранспорта.

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Теплотрасса, пролегающая под проезжей частью улицы Лермонтова, является одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры Краснооктябрьского района. Она обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением 86 многоквартирных домов, в которых проживает более 24 тысяч человек. Также в числе потребителей ресурса – три школы, четыре детских сада и шесть медучреждений.

Проложенные в 1986 году сети за три с лишним десятка лет пришли в критическое состояние. Только в текущем году здесь зафиксировано три крупных порыва, в связи с чем было принято решение полностью обновить изношенный участок сети протяженностью порядка 80 метров. Вместо поврежденного участка смонтированы новые трубы диаметром 800 мм в пенополиуретановой оболочке.

Работы по техническому перевооружению магистрального теплопровода ведутся во время плановой остановки на ремонт котельной «4-х Связистов», дополнительное отключение потребителей от услуги горячего водоснабжения не потребовалось.

Сегодня в Волгограде сформирован новый системный подход к реновации городских магистралей и инженерных систем. Профильными ведомствами администрации Волгограда совместно с концессионными компаниями разработана схема поэтапного обновления изношенных сетей, проходящих вдоль городских магистралей и дорог. В рамках комплексного обновления коммунальной инфраструктуры проводится масштабная замена отслуживших свой срок сетей новыми, выполненными из современных износостойких материалов, срок службы которых составляет до 25 лет. Только после этого подрядные организации приступают к реконструкции дорожного полотна. Именно такая последовательность работ — согласованная и синхронизированная всеми ведомствами — становится залогом надежного и долговечного результата обновления жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры.

— Последовательность действий при реконструкции сначала инженерных сооружений, а затем дорожной сети, разработка единого алгоритма действий совместно с федеральными структурами — основные принципы концепции развития системы жизнеобеспечения, – отметил Алексей Сивокоз, руководитель Департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда. – Мы бережно обращаемся с асфальтовым покрытием комплексно восстанавливаемых дорог в нашем городе. Такой подход применяется в Волгограде впервые и создает необходимую основу для развития города, обеспечения горожан качественными жилищно-коммунальными услугами, обновленными и благоустроенными дорогами, которых они достойны. Комплексное восстановление коммунального и дорожного хозяйств позволяет реконструировать объекты на долгосрочную перспективу, закладывая фундамент для развития областного центра на десятилетия вперед.

Однако в тех случаях, когда состояние инженерных коммуникаций требует безотлагательной замены участков сетей тепло- и водоснабжения в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, работы по обновлению выполняются при условии восстановления асфальтобетонного покрытия в кратчайшие сроки и в столь же высоком качестве дорожного полотна. По завершению реконструкции участка теплосети на улице Лермонтова компания-концессионер за счет собственных средств восстановила дорожное полотно, проведя уплотнение основания, уложив выравнивающий слой асфальтобетона и выполнив верхний слой из современного износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В настоящее время продолжаются работы по строительству новой тепловой сети на улице Краснознаменской. Прокладка трубопровода на пересечении с проезжей частью была запланирована бестраншейным методом путем продавливания. Однако подготовительные работы показали, что из-за специфических свойств грунта на данном участке произошла частичная деформация поверхностного слоя. В связи с этим для обеспечения безопасного проезда автотранспорта принято решение заменить участок дорожной одежды: укрепить основание дорожного полотна и уложить два слоя асфальтобетона с использованием современных материалов. В настоящее время здесь выставлены ограждения, работы ведутся на локальном участке, движение транспорта осуществляется в обоих направлениях. Работы осуществляются за счет средств «Концессий теплоснабжения».