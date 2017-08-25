Из-за капитального ремонта теплотрассы ограничение движения по ул. 13-й Гвардейской дивизии было продлено. Движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы 13-й Гвардейской дивизии в границах от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Советской, а также от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина будет перекрыто до 22:00 20 сентября.

​Объезд транспортных средств осуществляется по автомобильным дорогам улиц Чуйкова, Советской, Гагарина, Пражской, проспекта им. В.И. Ленина.