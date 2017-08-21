Подготовка к предстоящему отопительному сезону продолжается. В рамках подготовки проводятся плановый ремонт и техобслуживание котельных и тепловых сетей. На время работ котельные нужно останавливать. Данная мера необходима для проведения всех основных работ, без остановки котельных некоторые работы провести просто невозможно.
Во время планового ремонта меняются изношенные узлы и агрегаты, чистятся котлы и газовые горелки, ремонтируются контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводится ревизия всей электрической части и при необходимости — замена. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. На время работ потребителям будет отключена подача горячей воды. Отключения планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения ранее указанного срока.
Полный график отключения:
С 22 по 24 августа 2017 года
- Ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
- Ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
- Ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
- Ул. Кастерина, 2, 4, 6
- Ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
- Ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- Ул. Мясникова, 2, 8, 16
- Ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
- Ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- Набережная Волжской флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 3
- Детские сады: № 8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 372, 376, 387, 391
- Медицинские учреждения: поликлиника №9, детская поликлиника №3, стоматологическая поликлиника №3
- Прочие потребители: детский санаторий №2
- Школы: № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей №3
С 16 по 29 августа 2017 года
- Ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17
- Ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
- Ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
- Детские сады: № 201, «Радуга»
- Школа-сад № 10
- Психиатрическая больница № 5
С 23 по 24 августа 2017 года
- Ул. Аэрофлотская, 62
- Ул. Бажова, 7, 9
- Ул. Еременко, 35
- Ул. Качалова, 48, 52
- Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78
- Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31
- Ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
- Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
- Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392, школа-сад «Росток»
- Медицинские учреждения: клиническая больница №12, областной клинический противотуберкулезный диспансер — структурное подразделение № 2, детская поликлиника № 1, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника №2
- Школы: № 32, школа-интернат № 6 и № 3
С 28 по 29 августа 2017 года
- Ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а
- Ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
- Ул. Пельше, 9, 11, 13, 15
- Ул. Титова, 20а
- Ул. Таращанцев, 55, 61, 63
- Детские сады: № 59, 60, 291
- Школа № 98
- Стоматологическая поликлиника № 6
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 30 июня по 29 августа 2017 года
- Школа-интернат «Созвездие»
С 10 по 30 августа 2017 года
- Ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
- Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
- Пр. Жукова, 106, 106а, 108, 112
- Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
- Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49
- Ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38
- Детские сады: №5, 17, 176, 183, 241, 242, 336, центр развития ребенка №1, 6, 7
- Поликлиника № 28
- Школы: № 33,85 лицеи № 8, 9, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств №5
С 17 по 30 августа 2017 года
- Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19
- Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15д, 15г, 16, 17а,17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
- Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112
- Ул. Московская, 5а, 6а
- Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54
- Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26
- Детские сады № 262, 350
- Школы: №102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 23 по 25 августа 2017 года
- Ул. Ардатовская, 2
- Ул. Буханцева, 48, 50, 66
- Ул. Клубная, 13
- Ул. Чигиринская, 2
- Детские сады: № 30, 32, 55, 115
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 23 по 24 августа 2017 года
- Ул. Балакирева, 2
- Ул. Запорожская, 3
- Ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
- Ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
- Ул. Комарова, 75, 79
- Ул. Я.Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69
- Ул. Малиновская 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
- Ул. Мариупольская, 10, 12, 14
- Ул. Новосибирская, 66
- Ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
- Ул. Сухова, 17, 19, 21, 25
- Ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
- Пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- Ул. Шауляйская, 4а, 2а
- Детские сады: № 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348
- Медицинские учреждения: МУЗ КБ № 7, детская поликлиника № 31
- Школы: № 54, 111, детская школа искусств № 8, ЦДТТ
- Прочие потребители: общежития ВолГАУ — ул. Гвоздкова, 8а и пр. Университетский, 28
С 24 по 25 августа 2017 года
- Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
- Ул. Голубятникова, 9, 10, 12
- Ул. Терешковой, 9
- Медицинские учреждения: поликлиника № 31, поликлиника РЖД
КИРОВСКИЙ РАЙОН
22 августа 2017 года
- Ул. им. 64-й Армии, 22а
- Ул. Козака, 96
- Ул. К.Минина, 8Б
- Детские сады: № 13, 228
- Школы: № 110, школа «Воскресенье», школа-интернат «Надежда»
С 30 по 31 августа 2017 года
- Ул. им. 64-й Армии, 22а
- Ул. Козака, 96
- Ул. С. Чекалина, 3, 7, 8
- Детский сад № 153
- Офтальмологическое отделение городской клинической больницы №1
С 1 июня по 1 сентября 2017 года
- Детский сад № 190
- Школы: № 112, школа-интернат № 4
С 15 по 28 августа 2017 года
- Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1
С 16 по 29 августа 2017 года
- Городская клиническая больница №1
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