Подготовка к предстоящему отопительному сезону продолжается. В рамках подготовки проводятся плановый ремонт и техобслуживание котельных и тепловых сетей. На время работ котельные нужно останавливать. Данная мера необходима для проведения всех основных работ, без остановки котельных некоторые работы провести просто невозможно.

Во время планового ремонта меняются изношенные узлы и агрегаты, чистятся котлы и газовые горелки, ремонтируются контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводится ревизия всей электрической части и при необходимости — замена. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. На время работ потребителям будет отключена подача горячей воды. Отключения планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения ранее указанного срока.

Полный график отключения:

С 22 по 24 августа 2017 года

Ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

Ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

Ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

Ул. Кастерина, 2, 4, 6

Ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

Ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Ул. Мясникова, 2, 8, 16

Ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

Ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Набережная Волжской флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 3

Детские сады: № 8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 372, 376, 387, 391

Медицинские учреждения: поликлиника №9, детская поликлиника №3, стоматологическая поликлиника №3

Прочие потребители: детский санаторий №2

Школы: № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей №3 С 16 по 29 августа 2017 года Ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17

Ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

Ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

Детские сады: № 201, «Радуга»

Школа-сад № 10

Психиатрическая больница № 5

С 23 по 24 августа 2017 года Ул. Аэрофлотская, 62

Ул. Бажова, 7, 9

Ул. Еременко, 35

Ул. Качалова, 48, 52

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

Ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392, школа-сад «Росток»

Медицинские учреждения: клиническая больница №12, областной клинический противотуберкулезный диспансер — структурное подразделение № 2, детская поликлиника № 1, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника №2

Школы: № 32, школа-интернат № 6 и № 3 С 28 по 29 августа 2017 года Ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а

Ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146

Ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

Ул. Титова, 20а

Ул. Таращанцев, 55, 61, 63

Детские сады: № 59, 60, 291

Школа № 98

Стоматологическая поликлиника № 6

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН С 30 июня по 29 августа 2017 года

Школа-интернат «Созвездие» С 10 по 30 августа 2017 года Ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Пр. Жукова, 106, 106а, 108, 112

Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49

Ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

Детские сады: №5, 17, 176, 183, 241, 242, 336, центр развития ребенка №1, 6, 7

Поликлиника № 28

Школы: № 33,85 лицеи № 8, 9, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств №5 С 17 по 30 августа 2017 года Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19

Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15д, 15г, 16, 17а,17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112

Ул. Московская, 5а, 6а

Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54

Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

Детские сады № 262, 350

Школы: №102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН С 23 по 25 августа 2017 года

Ул. Ардатовская, 2

Ул. Буханцева, 48, 50, 66

Ул. Клубная, 13

Ул. Чигиринская, 2

Детские сады: № 30, 32, 55, 115

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 23 по 24 августа 2017 года Ул. Балакирева, 2

Ул. Запорожская, 3

Ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

Ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

Ул. Комарова, 75, 79

Ул. Я.Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69

Ул. Малиновская 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Ул. Мариупольская, 10, 12, 14

Ул. Новосибирская, 66

Ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

Ул. Сухова, 17, 19, 21, 25

Ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50

Пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Ул. Шауляйская, 4а, 2а

Детские сады: № 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348

Медицинские учреждения: МУЗ КБ № 7, детская поликлиника № 31

Школы: № 54, 111, детская школа искусств № 8, ЦДТТ

Прочие потребители: общежития ВолГАУ — ул. Гвоздкова, 8а и пр. Университетский, 28 С 24 по 25 августа 2017 года Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

Ул. Голубятникова, 9, 10, 12

Ул. Терешковой, 9

Медицинские учреждения: поликлиника № 31, поликлиника РЖД

КИРОВСКИЙ РАЙОН

22 августа 2017 года Ул. им. 64-й Армии, 22а

Ул. Козака, 96

Ул. К.Минина, 8Б

Детские сады: № 13, 228

Школы: № 110, школа «Воскресенье», школа-интернат «Надежда» С 30 по 31 августа 2017 года Ул. им. 64-й Армии, 22а

Ул. Козака, 96

Ул. С. Чекалина, 3, 7, 8

Детский сад № 153

Офтальмологическое отделение городской клинической больницы №1

С 1 июня по 1 сентября 2017 года

Детский сад № 190

Школы: № 112, школа-интернат № 4

С 15 по 28 августа 2017 года

Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1

С 16 по 29 августа 2017 года

Городская клиническая больница №1