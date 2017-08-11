В Волгограде побывали участники Всероссийского автопробега «С востока на запад России», который проходит в честь 90-летия ДОСААФ. Автопробег стартовал 5 августа во Владивостоке, в нашем городе колонна разделилась на две группы, одна из которых отправится в республику Беларусь, а другая группа проследует на юг страны — в Севастополь.

В рамках мероприятия участники посетили Мамаев Курган, где почтили память павших борцов. Основные же мероприятия прошли на Центральной набережной города. В течение дня на верхней террасе Центральной набережной работало 15 площадок региональных музеев и патриотических объединений, рассказывающих об истории ДОСААФ в Волгоградской области.

А к вечеру зрителей ждал концерт творческих коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Но самым главным мероприятием стало выступление пилотажной группы «Русь» и захватывающие прыжки парашютистов.

Пилотажная группа «Русь» показала головокружительные трюки высшего пилотажа и с помощью дыма рисовала в небе различные рисунки. Самым запоминающим стал рисунок сердца. Пилотажная группа выступала в течение часа. За это время пилотажная группа «Русь» выполнили сложнейшие трюки, среди которых: петля Нестерова, одиночные и групповые бочки, колокола, а также роспуск «Вязь», «Фонтан», «Тюльпан». Зрителям вполне хватило времени, чтобы сделать отличные снимки на память и вдоволь насладиться выступлением мастеров.

Стоит отметить, что сегодня в структуру ДОСААФ Волгоградской области входит 36 местных отделений в городах и районах Волгоградской области, семь школ, 29 учебных спортивно-технических клуба и детско-юношеская школа по пулевой стрельбе.

Возглавляемое Сергеем Забедновым региональное отделение решает задачи по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке граждан призывного возраста по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ, подготовке специалистов массовых технических профессий, развитию технических и военно-прикладных видов спорта.