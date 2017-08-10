В Волгоградской области открыли первый агротуристический экологический маршрут. Новый маршрут открылся на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Агротуризм — достаточно молодое в нашей стране, но, по признанию экспертов, очень перспективное направление туриндустрии. Широкие возможности для него открывает география Волгоградской области: разнообразие ландшафтов, климатических зон, большое количество заповедных уголков природы вместе с развитым агропромышленным комплексом, представленным, в том числе фермерскими хозяйствами.

На базе одного из таких хозяйств природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» — КФХ «Колесовы» — создает площадку, посетив которую жители мегаполиса могут познакомиться с жизнью селян, узнать об основах овощеводства и животноводства, попробовать себя в роли фермера.

Участников агротура ждет посещение птичьего и скотного двора, цветника, тепличного хозяйства, а также дегустация экологически чистой продукции, выращиваемой фермерами хозяйства, расположенного в границах природного парка. Помимо КФХ Колесовых, в рамках тура гости смогут посетить виноградники, возделываемые одним из фермеров, и познакомиться с его собственной винодельческой продукцией. Еще одним пунктом туристического маршрута станет знаменитое озеро лотосов, где сотрудники природного парка расскажут интересные легенды об удивительном цветке и познакомят гостей с деятельностью парка «Волго-Ахтубинская пойма».