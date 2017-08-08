По региону продолжают курсировать передвижные диагностические комплексы. С начала года в муниципальных районах Волгоградской области мобильные медпункты посетило 28 тысяч человек, четыре тысячи из них — дети. Сегодня на территории региона работают шесть таких модулей здоровья.

По данным областного комитета здравоохранения, в августе 2017 года передвижные центры будут дежурить в Алексеевском, Михайловском, Даниловском, Кумылженском, Палласовском, Старополтавском, Иловлинском, Калачевском, Ольховском, Нехаевском и Новоаннинском районах.

Посетив такие пункты, жители смогут пройти обследование у специалистов узкого профиля — эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога, кардиолога, онколога и других. По рекомендациям врачей на месте выполняются инструментальные (ЭКГ, УЗИ, пульсометрия) и лабораторные исследования. Медики также проводят диспансеризацию определенных групп населения, в том числе детей из приемных семей и ребят, оставшихся без попечения родителей.