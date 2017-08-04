Уже с 1 августа 2017 года начал действовать новый льготный тарифный план «Трамвай». Благодаря этому стоимость проезда в наземном трамвае для отдельных категорий граждан стала дешевле в два раза. Установленный тарифный план предоставляет право на 45 поездок за 450 рублей в течение месяца с использованием общегражданской транспортной карты «Волна». Таким образом, стоимость одной поездки составит 10 рублей.

Воспользоваться новым льготным тарифом смогут пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, почетные доноры и другие категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по льготному проезду, определенные статьей 48 Социального кодекса Волгоградской области. Только за неделю порядка 350 пассажиров, имеющих право на льготный проезд в трамвае, подключили новый тарифный план.

​Оформить новый льготный тариф возможно в кассах МУП «Метроэлектротранс» в период с 20-го числа текущего месяца до 5-го числа месяца, на который приобретается проездной, пополнив счет транспортной карты «Волна» на 450 рублей. Киоски МУП «Метроэлектротранс» по продаже и пополнению транспортных карт находятся в каждом районе Волгограда. Полный список пунктов реализации опубликован на сайте МУП «Метроэлектротранс» www.gortransvolga.ru. Электронная карта с тарифным планом «Трамвай» действительна для проезда только при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки установленного образца.