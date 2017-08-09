В ближайшие дни некоторые улицы города будут перекрыты для движения транспорта. Это связано с массовыми мероприятиями и ремонтными работами.

Так, на время проведения работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы им. Льва Толстого Советского района в границах от улицы Тулака до улицы Авиаторской с 20.00 часов до 08.00 часов в период с 8 по 11 августа. Объезд транспортных средств – по автомобильным дорогам улиц Туркменской, Авиаторской.

При проведении работ по ремонту трамвайного полотна с восстановлением дорожного покрытия будет ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге подъезда к зданию суда Дзержинского района Волгограда с 17.00 часов 09 августа до 17.00 часов 14 августа. Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Шекснинской, Шебелинской, проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

При проведении мероприятий в рамках автопробега ДОСААФ России будет ограничено движение транспортных средств по Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской с 20.00 часов 09 августа до 18.00 часов 10 августа; по улице им. маршала Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской – с 09.00 до 20.00 часов 10 августа. Объезд транспортных средств – по улицам Коммунистической, Комсомольской, Краснознаменской, Рокоссовского, проспекту им. В.И. Ленина.

В связи с проведением Всероссийского турнира по уличному баскетболу «Оранжевой мяч — 2017» будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Комсомольской до улицы Краснознаменской с 08.00 до 16.00 часов 12 августа. Объезд транспортных средств будет организован по автомобильным дорогам улиц Коммунистической, Комсомольской, Рокоссовского, проспекта им. В.И. Ленина.