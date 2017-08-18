Впереди нас ждут два дня выходных и, конечно же, вечер пятницы, а значит, уже сегодня пора планировать свой отдых.

И если вы до сих пор не знаете, что посетить в Волгограде, и ищете, где погулять с ребенком, то мы специально для вас подготовили перечень основных мероприятий, которые пройдут в нашем городе с 18 по 20 августа. Приятного знакомства!

18 августа

10:00 – 18:00 — Музей-заповедник «Сталинградская битва», Выставка «Сталинград-Хиросима. Призыв к миру;

11:00 — Музей имени Машкова, Интерактивное занятие для детей в рамках выставки «Флора и фауна»;

15:00 – 19:00 — Музей имени Машкова, Музейная продленка;

16:00 – 18:00 — МУК «ККиО им. Ю.А. Гагарина», Танцевальная площадка «С заботой о Вас!»;

17:00— Комсомольский сад, Большой семейный праздник «Ярмарка животных: Дорога домой»;

17:00 — стадион имени Ф. Г. Логинова, Игра «Ротор-Волгоград-2» и «Торпедо»;

18:00 – 20:30 — ТРЦ «Пирамида», Джем Сейшен в Волгограде;

19:00 – 20:00 — Парк аттракционов «Сказка», Просмотр детского киножурнала «Ералаш»;

19:00 – 21:00 — пляж пос. Спартановка в Тракторозаводском районе, Фестиваль на Волге «Загарушка 2107»;

20:00 — Рестобар «Мама Норка Папа Бобер», Вечер вместе с The Puhoviks + King&knights;

20:00 — Кафе «ГРЕТЕЛЬ», Греттель и кино. Показ фильма «Вечное сияние чистого разума»;

20:00 — МУЗКОНВЕЙЕР & КРИСТАЛЛ, Кавер-группа CHEESE в Кристалле;

20:00 — Площадь Советская, Мультпоказ советских мультфильмов;

20:30 — Бар Draft Craft, Группа «Третий Рим»;

21:00 — HARAT’S PUB, Группа «Терра»;

21:30 — Арт-бар «Белая лошадь», Friday Evening;

22:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Лондонские каникулы»;

19 августа

08:00 — парк ст. Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области, Областной фестиваль казачьей песни «Славьтесь, славьтесь, казаки!»;

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;

09:00 — Музей-панорама «Сталинградская битва», Еженедельный утренний забег на 5 км Parkrun;

09:00 – 22:00 — пляж пос. Спартановка в Тракторозаводском районе, Фестиваль на Волге «Загарушка 2017»;

09:00 — Волгоградская область, Иловлинский район, х. Кондраши, Конноспортивный праздник «Казачий кросс»;

09:00 — Волжский, Возле храма на Пл. Ленина, Субботние пробежки в Волжском;

11:00 — Музей имени Машкова, Музейная продленка;

12:00 — Памятник трамвайному вагону в Городском саду, Экскурсия «На трамвае по истории города»;

16:00 — Креативное пространство ИКРА, Встреча с фотографом из Москвы Алексеем Домрачевым «Memento Metro»;

16:00 — ТРЦ «Акварель», Детский показ мод;

16:00 — Старая Сарепта, Эксклюзивная экскурсия на сарептскую колокольню;

17:00 — Центральный пляж поселка «Спартановка», Забег «Красочный Бууум»;

18:00 — Зал школы танцев «Дыхание души», Афро-румба в Дыхании души;

18:00 — Комсомольский сад, Лаборатория под открытым небом;

18:00 — Сквер Радомский, Ворошиловский район, Праздник урожая;

19:00 — «MUZKONVEER CLUB and Kristall», Вечер памяти Виктора Цоя;

19:00 — Площадь Советская, Социально-танцевальная вечеринка «OPEN-AIR 2017»;

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Любовь без пересадок» и «Дориан Грей»;

21:00 — Дом Танца Ляси Тряси, Вечеринка в Ляси-Тряси;

22:00 — Клуб Умных Игр Clever, Ночь настольных пожирателей времени;

20 августа

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;

9:00- 13:00 — пляж пос. Спартановка в Тракторозаводском районе, Фестиваль на Волге «Загарушка 2107»;

11:00 — Городищенский район, Волгоградской области Четвертый этап любительского кубка по маунтинбайку “VOLGOGRAD XC CUP»;

12:00 — 15:00 Вейк-парк «Бобры», Интерактивная площадка;

16:00 — Ворошиловский, торгово-развлекательный комплекс, Семейный Фестиваль #InstaBestFamily2017;

17:00 — Комсомольский сад, Городской фестиваль-конкурс «Голос Волгограда»;

17:00 — Парк культуры и отдыха «Гидростроитель», Парад супер-колясок «Экодети»;

17:00 — стейк-хаус Bar&Grill, Семейный день — Трансформация!;

18:00 — Креативное пространство «ИКРА», Лекция «Ларс Фон Триер: кино как провокация»;

18:00 — Парк дружбы Волгоград-Баку , Пляжный теннис в Волгограде;

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Голая правда» и «После прочтения сжечь» .

На этом у нас всё.

Не забывайте планировать свой досуг с помощью нашего календаря, добавьте его в избранное, отправьте друзьям и знакомым.

До новых встреч, ваш Живой Волгоград!