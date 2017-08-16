В Тракторозаводском районе из-за проведения мероприятия будет временно ограничено движение транспорта. Так, на время проведения III фестиваля семейного отдыха «Загарушка» будут ограничены движение, остановка и стоянка транспортных средств по автомобильным дорогам улицы Кастерина в границах от улицы им. Н. Отрады (местный проезд) до улицы Апатитовой, Апатитовой, Грамши, Кварцевой Тракторозаводского района Волгограда 19 августа с 16:00 до 19:00 часов.

​Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц им. Н. Отрады, ул. им. Н. Отрады (местный проезд), Набережной Волжской флотилии.