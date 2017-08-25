В ближайшие дни проезд транспортных средств по центру города будет временно ограничен. Ограничение движения транспортных средств вводится на период подготовки и проведения цирковой кавалькады.

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Остановка и стоянка транспортных средств будет ограничена с 20.00 часов 25 августа до 19.00 часов 26 августа:

по автомобильной дороге верхней террасы Набережной в границах от улицы Краснознаменской до улицы Ленина,

по автомобильной дороге улицы Ленина в границах от улицы Чуйкова до верхней террасы Набережной 62-й Армии,

по автомобильной дороге улицы Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской,

по автомобильной дороге улицы Краснознаменской в границах от Краснознаменской, 15 (здание цирка) до Набережной им. 62-й Армии.

Движение транспортных средств будет ограничено с 16.00 часов до 19.00 часов 26 августа:

по автомобильной дороге верхней террасы Набережной в границах от улицы Краснознаменской до улицы Ленина,

по автомобильной дороге улицы Ленина в границах от улицы Чуйкова до верхней террасы Набережной 62-й Армии,

по автомобильной дороге улицы Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской,

по автомобильной дороге улицы Краснознаменской в границах от Краснознаменской, 15 (здание цирка) до Набережной им. 62-й Армии.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Коммунистической, Володарского, Мира, Аллеи Героев, Комсомольской.

Так что заранее планируйте свой маршрут с учетом данной информации.