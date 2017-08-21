Уже завтра в День флага Российской Федерации 22 августа на верхней террасе Центральной набережной состоится городской квест «Под флагом истории» в рамках патриотического проекта «Моя страна – моя Россия». Старт патриотической игры будет ознаменован торжественным выносом флага РФ.

Мероприятие, организованное МУ «Городской центр патриотического воспитания «Виктория» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, приурочено к одному из главных государственных праздников России.

Все задания этапов будут поделены на цвета триколора: белый цвет будет содержать интеллектуальные задания, синий – творческие, красный – силовые испытания.

Основными участниками квеста станут представители молодежи Волгограда в возрасте от 14 до 30 лет. Победитель будет определен по итогам прохождения всех этапов по количеству набранных баллов. Мероприятие начнется в 17:00.