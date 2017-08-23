Накануне в центре города проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню флага Российской Федерации. Одним из них стал городской квест «Под флагом истории», который проходил в рамках патриотического проекта «Моя страна – моя Россия». В квесте принимали участие представители молодежи Волгограда в возрасте от 14 до 30 лет.

Квест начался с торжественного выноса флага Российской Федерации. На верхней террасе Центральной набережной участники квеста развернули сорокаметровое полотно флага. Молодые люди пронесли флаг по аллее, а затем растянули его напротив фонтана «Искусство». После, флаг свернули и убрали до следующего раза, а мероприятие продолжилось городским квестом.