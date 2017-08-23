Кучи мусора уже не являются проблемой Волгограда, они давно прижились в нашем городе и стали обыденностью. Люди уже настолько привыкли к мусору, что сами кидают его везде, где заблагорассудится. Едешь себе такой на машине, а в соседнем ряду тетя ведет машину и при этом аппетитно кушает пирожок, рядом сидит её чадо, тут мамаша доедает свой пирожок и выкидывает в окошко бумажку. Правильно, она уверена, что в кустах притаился дворник и с нетерпением ждет, когда она эту бумажку выкинет, чтобы быстренько подобрать.

А на пляже вообще разгул для души: повсюду бутылки, пакеты и куча интересных «артефактов» из жизни горожан. По мусору можно судить, кто тут был до нас. Бутылки от пива? Значит, была большая, ну или маленькая, компания друзей, которые весело провели время. Арбузные и дынные корки? Значит, были люди с детьми, ну или без. Можно даже найти прокладки и презервативы, и их тоже оставили люди (хотя в этом случае есть большие сомнения). И ведь отдыхающие, наверное, уверены, что после их прибывания на пляже дворники берут мешки и собирают за ними мусор. Увы, дворников на пляжах не бывает, если это, конечно, не платное место отдыха.

А на днях мы прогулялись по набережной Красноармейского района. И здесь (о боги!) мы увидели такую прекрасную картину: прямо у лестницы, которая ведет на нижнюю террасу, лежит гора пакетов с мусором. Мы считаем, что нам прямо-таки повезло, потому что мусор был собран в пакеты, а не валялся везде и всюду (хотя везде и всюду он тоже валялся, но привлекла нас именно эта горка). Тут же ближе к воде загорают люди, купаются дети (хотя местечко не самое подходящее), но это уже другая история. Отметим, урн тут нет, они есть лишь на верхней террасе возле нового фонтана.

А как вы отдыхаете и какие прелести цивилизации оставляете природе в подарок?