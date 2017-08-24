Техническая политика компании «Концессии водоснабжения» направлена на обеспечение надежного и качественного водоснабжения горожан. Для нормализации подачи воды на проблемных участках водопроводно-канализационного хозяйства применяются разные методы.

Благодаря появлению многоканального круглосуточного Контакт-центра специалисты получают постоянную обратную связь от абонентов. Возможность систематизировать и анализировать информацию, полученную от жителей, трудно переоценить. Эти данные активно используются техническими специалистами при выявлении проблемных зон и оказывают непосредственное влияние на расстановку приоритетов при решении задач.

В нескольких проблемных точках частного сектора города уже устроены дополнительные соединения водопроводов, которые позволяют пустить воду на участок с противоположной стороны в обход активного разбора. Этот метод обеспечил стабильное давление воды в сетях водопровода на ул. Адмирала Макарова, Причальная, Тросовая в Красноармейском районе, ул. Днепровская в Дзержинском, ул. Чебышева в Советском и нескольких других участках.

После замены сетей на ул. Бутлерова в Красноармейском, ул. Хорошева и пр. Жукова в Дзержинском районе на прилегающих участках сетей сократилась аварийность, как следствие – снижение потерь воды в сети привело к нормализации напора у абонентов. Перекладка аварийного участка в пос. Новостройка нормализовала водоснабжение улиц Фиолетовая, Н. Сарафанова, Зевина. Установка современного оборудования на насосных станциях позволила отрегулировать сеть с учетом водоразбора. Это помогло нормализовать напор в поселках 1-я, 2-я, 3-я Татьянка, 2-й километр, откуда поступало большое количество жалоб на неустойчивую подачу воды.

Система телеметрии – удаленного сбора данных о параметрах сети – дает Центральной диспетчерской службе «Концессий водоснабжения» оперативную и достоверную информацию о работе 714 ключевых точек системы, в том числе на 111 насосных станциях. А сведения о состоянии отдаленных от этих точек участков, о локальных проблемах в частном секторе компания получает уже напрямую от абонентов, анализируя их обращения в круглосуточный Контакт-центр.

Наряду с вопросами и жалобами среди этих обращений есть и благодарности. Например, жительница дома в пер. Южнобережный Кировского района просила поблагодарить всех сотрудников компании за работу: «С 2000 года не было такого сильного напора!». Обратная связь с абонентами помогает «Концессиям водоснабжения» оценить эффективность своей технической политики. Кому еще, как не самим жителям, оценивать работу коммунальщиков?