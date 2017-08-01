Во время плановой остановки в южных районах Волгограда «Концессии водоснабжения» решили проблему напора воды на ул. Адмирала Макарова. Благодаря устройству перемычки между трубопроводами, вода на эту улицу после остановки вернулась одновременно с другими территориями, тогда как раньше она появлялась лишь на 3-5-й день после остановки. Это один из примеров реализации технической политики компании, направленной на обеспечение надежного и качественного водоснабжения горожан.

«Частный сектор города – это, как правило, территория хаотичной застройки, – объясняет заместитель главного инженера «Концессий водоснабжения» по технической политике Дмитрий Лебедев. – Так же хаотично во многих местах проложены и сети. Подключение к сетям во многих местах производилось без расчета движения воды и реальной нагрузки на сеть. Поэтому в дома, построенные на пригорках, вода доходит лишь в том случае, если ее не разбирают в домах, стоящих уровнем ниже. Для решения этой проблемы в нескольких проблемных точках города устроены дополнительные соединения водопроводов, которые позволяют обеспечить стабильное давление воды на всем участке».

В частности, дома на ул. Адмирала Макарова были запитаны от резервуара чистой воды «Дальний», и вода до них доходила не всегда, особенно в жару, когда соседи интенсивно поливают свои участки. Устройство перемычки диаметром 150 мм между линией на этой улице и водоводом диаметром 1000 мм позволило подать воду на улицу с противоположной от РЧВ стороны. Специалисты компании в течение недели после реализации этого простого и эффективного решения наблюдают за давлением в сети на этой улице и отмечают, что проблема водоснабжения для этой улицы снята.

Ранее аналогичные решения были реализованы для жителей ул. Днепровская в Дзержинском районе, ул. Чебышева в Советском и нескольких других проблемных участках, в результате чего водоснабжение там было нормализовано. Служба режимов работы сетей и оборудования «Концессий водоснабжения» ежедневно анализирует жалобы населения на недостаточный напор воды и в оперативном режиме разрабатывает мероприятия по нормализации водоснабжения. Если обследование не выявляет повреждений или каких-то других эксцессов, технические службы компании вырабатывают предложения, которые в оперативном режиме реализуют производственные цеха.

Этот прием работает и на других участках водопроводно-канализационного хозяйства. Так, самотечная перемычка на главной канализационной насосной станции (ГКНС) смонтирована для того, чтобы ночью, когда объем стоков канализации сокращается до минимума, транспортировка стоков шла без подкачки насосом за счет 7-метровой разницы в высоте между ГКНС и приемной камерой очистных сооружений на острове Голодном. Это повышает надежность ГКНС в целом и дает дополнительную экономию электроэнергии.

В других случаях повышение эффективности системы достигается не за счет объединения, а за счет разделения потоков воды. Неделю назад разделительный затвор установлен между двумя насосными станциями водоочистных сооружений Кировского района. Он позволяет развести подачу воды по районам, снабжая Советский независимо от Кировского и Красноармейского. Поскольку на разные направления вода должна подаваться с разным давлением, такое решение дает экономию электроэнергии и снижает нагрузку на насосы и сети. Ранее такое же разделение потоков реализовано на насосных станциях 2-го подъема водоочистных станций «Татьянка» в Красноармейском районе и «Латошинка» в Тракторозаводском районе.

«Оптимизация технологических режимов повышает надежность работы системы в целом, снижая аварийность, а сокращение потребления электроэнергии делает ее более эффективной», – подчеркивает Д. Лебедев. По сравнению с 2015 годом, когда «Концессии водоснабжения» приступили к работе, потребление электроэнергии водопроводно-канализационным хозяйством сократилось на 15%.