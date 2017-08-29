Современное оборудование предназначено для быстрого и качественного отбора проб воды и пара в котельных Волгограда с целью дальнейшего проведения химических анализов.

Холодильники для отбора проб были изготовлены на ремонтно-механическом участке ООО «Концессии теплоснабжения». С их помощью в котельных и ЦТП охлаждаются до 25-30 градусов отбираемые для химического анализа горячая вода и пар, температура которых превышает 100 градусов.

Соответствие состава воды, поступающей в систему теплоснабжения, химическим параметрам – важное условие стабильной работы котлового оборудования и, соответственно, качественных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. За химическим составом воды следят сотрудники Центра химического надзора «Концессии теплоснабжения», для этого и отбираются постоянно пробы воды и пара.

Пробы отбираются с помощью специального охлаждающего оборудования. Ранее для этих целей использовались холодильники сторонних производителей. Однако к ним была масса претензий: вода плохо охлаждалась, они протекали, их приходилось часто ремонтировать. Определенные неудобства при отборе проб были связаны и с самой конструкцией таких холодильников: отсутствовали емкости для водоотведения и столик для лабораторных принадлежностей. В связи с этим работники тепловых сетей разработали свою собственную улучшенную модель холодильника отбора проб.

Собранные на базе ремонтно-механического участка «Концессий теплоснабжения» холодильники отбора проб уникальны. От похожих моделей других производителей их отличает ряд особенностей. Каждый экземпляр оснащен нержавеющими деталями, в частности, трубкой и присоединительными штуцерами. За счет этого обеспечивается качественное охлаждение воды и пара до нужной температуры, а также существенно повышается точность химических анализов. Кроме того, модель позволяет достоверно анализировать воду на содержание кислорода без сторонних приспособлений. Изготавливать данные модели силами РМУ в два раза выгоднее, нежели использовать покупные.

При кажущейся внешней простоте исполнения, работа над созданием таких холодильников — по-настоящему ювелирная и требует участия высококвалифицированных специалистов. Холодильники отбора проб устанавливаются в котельных и ЦТП, в настоящее время эксплуатируется 200 таких холодильников. В этом году будет изготовлено еще 28 экземпляров оборудования. Важно, что благодаря такой технике появляется возможность быстро и качественно проводить исследования горячей воды непосредственно в котельных и в ЦТП, а в дальнейшем – увеличить срок эксплуатации сетей и улучшить качество оказываемых услуг.

Напомним, холодильники отбора проб – не единственное оборудование, созданное специалистами «Концессий теплоснабжения» для повышения надежности эксплуатируемых объектов. Так, разработанные на предприятии мобильные установки для опрессовки сетей в несколько раз увеличивают результативность гидравлических испытаний, а также позволяют выявить дефектные участки без отключения потребителей.