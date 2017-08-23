ООО «Концессии водоснабжения» получило новую лицензию (взамен аннулированной) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности серии 34 № 3827-УБ от 27.06.2017. Предыдущая лицензия была аннулирована в связи со сменой юридического адреса.

Лицензия выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Волгоградской области. Лицензия обеспечивает законность деятельности по обращению с остатками сточных вод, которые образуются на очистных сооружениях канализации.

ООО «Концессии водоснабжения» реализует концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования «Городской округ город-герой Волгоград». Концессионное соглашение было заключено в июне 2015 года между администрацией города Волгограда, МУП «Городской водоканал Волгограда» и ООО «Концессии водоснабжения».

Напомним, что 11 августа 2017 года был опубликован отчет о финансовых результатах ООО «Концессии водоснабжения» за второй квартал 2017 года. Согласно отчету, за 6 месяцев 2017 года объем выручки от продаж составил 1,3 млрд. рублей, в том числе по водоснабжению – 832 млн. рублей, по водоотведению – 390 млн. рублей, выручка от прочей деятельности — 52 млн. рублей. Кроме того, в рамках реализации концессионного соглашения в начале августа 2017 года концессионер заменил почти 4 км изношенных водопроводных сетей в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда, а в июле 2017 года завершил работы по модернизации городских водоочистных Кировского района города.

ООО «Концессии водоснабжения» является участником системы дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru и проекта «Инвестиционные концессии: открытый формат в ЖКХ» www.open.investinfra.ru