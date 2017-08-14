Компания «Концессии водоснабжения» проводит модернизацию очистных сооружений канализации на о. Голодный. Только за одни сутки на станцию попадает около 250 тыс. м³ неочищенных стоков при проектной производительности 400 тыс. м³ в сутки. Данный объект был введен в эксплуатацию в 1976 году, с тех времен капитальный ремонт и замена оборудования не проводились. В связи с этим очистные сооружения канализации (ОСК) были включены в инвестиционную программу компании.

Работы по модернизации ОСК были поделены на несколько этапов. Первый этап включает в себя реконструкцию механической очистки и будет завершен в 2017 году. Во время работ будут установлены новые сороудерживающие решетки и водоотжимный шнек на главной канализационной насосной станции. Также на острове Голодный сейчас ведется строительство новых современных песколовок, замена технологических насосов на новые с более высоким КПД. Кроме этого, уже были закуплены новые сита для механического цеха обезвоживания, ведется реконструкция воздуховодного агрегата и реализуются мероприятия по снижению энергопотребления. Для обеспечения качественного контроля на острове работает одна из лучших в России лабораторий. При её комплектации использованы передовые приборы и аппаратура как отечественного, так и импортного производств.

С момента ввода в эксплуатацию территория ОСК на о. Голодный не имела сплошного защитного ограждения. Теперь тут смонтирована современная система видеонаблюдения. Контроль за безопасностью объекта будет осуществляться с трех постов, оборудованных пультами наблюдения.

Второй этап модернизации ОСК включает в себя реконструкцию биологической очистки, во время которой будут проведены обновления и модернизация как существующих агрегатов, так и строительство новых производительностью 134 тыс. м³ в сутки. Мероприятия будут проходить в период с 2017 по 2019 гг. В последующие годы предполагается строительство дисковых фильтров для очистки сточных вод. Этот этап находится на стадии проектирования.

Все перечисленные мероприятия призваны решить три основных задачи:

— добиться качества очистки сточных вод на уровне самых передовых водоканалов;

— обеспечить надежную и безаварийную работу очистных сооружений;

— сократить энергетические затраты на очистку сточных вод.

Масштаб проводимых в настоящее время работ и работ, запланированных в ближайшие годы, позволяет говорить о втором рождении очистных сооружений. Для того, чтобы выполнить столь масштабный объем работ, были задействованы сразу несколько крупных подрядных строительно-монтажных организаций.