Наконец-то наступила пятница. А значит, впереди нас ждут пока еще теплые (даже временами жаркие) летние деньки. И чтобы, как говорится, ПЬЯТНИЦА не погубила субботу, редакция «Живого Волгограда» подготовила для вас эту памятку.

Заряжаемся позитивом и отправляемся на прогулки по родному городу. Ведь впереди нас ждет много интересного.

4 августа

16:00 – 18:00 — Парк им. Ю. А. Гагарина, «Танцевальная площадка «С заботой о Вас!»;

17:00 — Стадион «Судоверфь», Футбольный матч АО «Каустик» — ПАО «Сбербанк»;

18:30 — Музей-Мастерская Петра Малкова, Творческая встреча с поэтами и бардами;

20:00 – 21:43 — Летняя терраса кафе «Греттель», Кино на летней террасе -«Один день»

20:00 — Площадь Советская, Мультпоказ советских мультфильмов;

21:00 — Мексиканский ресторан «Гуакомоле», Free Salsa. Парад школ;

21:00 – 06:00 Антикафе «Посиделки», От заката до рассвета;

22:00 – 23:35 Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — фильм «Выкуп»;

22:00 — Зал школы танцев «Дыхание души», Уютная вечеринка КИЗОМБЫ

5 августа

08:30 – 10:00 ЦПКиО, Йога в парке;

09:00 – 10:00 Музей-панорама «Сталинградская битва», Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км;

09:00 — п. Студено-Яблоневка (Ежовка), Соревнования по конной стрельбе из лука;

11:00 – 21:00 — пл. Павших Борцов, #Datsunпикник;

12:00 — Картинг-клуб «Драйв 34»,Party Kart Weekend;

12:00 – 13:00 — Памятник трамвайному вагону в Городском саду, Экскурсия «На трамвае по истории города»;

16:00 — Старая Сарепта, День арбуза;

16:00 – 17:30 — ТРЦ Акварель, Школа волшебства «Гарри Поттера»;

16:30 – 17:30 — Старая Сарепта, Прогулка по следам «Битвы экстрасенсов

6 августа

08:30 – 10:00 ЦПКиО, Йога в парке;

10:00 – 20:00 — пл. Павших Борцов, #Datsunпикник ;

14:00 — пл. Павших Борцов, Соревнования по уличной атлетике;

18:00 – 21:00 — Антикафе «Посиделки», Турнир по FIFA 17 на Xbox 360 и PS4!;

20:00 – 21:00 — Арт-бар «Белая Лошадь»,«Acoustic day»;

20:00 – 23:45 — Автокинотеатр — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, «Отчаянный» и «Отпетые напарники»



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