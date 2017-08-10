Камышин готовится к традиционному Арбузному фестивалю, который пройдет в конце августа. В этом году фестиваль будет проходить уже в десятый раз под девизом «В мире детства радость и смех, 10-й арбузный фестиваль для всех!».
По данным администрации города Камышина, фестиваль будет проходить 26 и 27 августа. На эти дни запланировано множество мероприятий и различных конкурсов.
26 августа мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках с 9:00 до 22:00:
— работа интерактивных площадок, ярмарок, детских аттракционов (площадь Комсомольская);
— городская выставка цветов (МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»);
— начало сбора участников «Арбузного парада», шествие участников, конкурс детских колясок «Арбузные малыши» (ул. Октябрьская, ул.Пролетарская, площадь Комсомольская)
— выступление почетных гостей (площадь Комсомольская);
— торжественное открытие фестиваля (площадь Комсомольская);
— концертно-развлекательные программы (площадь Комсомольская);
— конкурс пугал «Бахчевой страж»(площадь Комсомольская);
— молодежная программа «АРТбузная корка» (Городской парк культуры
и отдыха имени Комсомольцев-добровольцев).
А 27 августа все мероприятия будут сосредоточены в парке «Топольки»,7 мкр., район «Бухта» с 15:00 до 21:00:
— работа интерактивных площадок;
— спортивно-развлекательная программа «Арбузный марафон»;
— конкурс самодельных конструкций «Летающие дольки»;
— молодежная площадка;
— спортивно-развлекательная программа «Арбузный марафон»;
— концертная программа;
— торжественное закрытие X «Арбузного фестиваля»;
— фейерверк
Добавим, что в первый день празднований, помимо арбузного парада, гостей праздника ждет театрализованное представление, дефиле барабанщиц, конкурсы и выступление творческих коллективов. А в городском парке пройдет выставка бахчевых пугал в образах героев сказок: Бабы-яги, Железного дровосека, доктора Айболита, Винни-Пуха, Буратино.
На конкурс детских колясок «Арузные малыши» можно подать заявку уже сейчас. Для участия приглашаются молодые родители с детьми в оформленных оригинальным способом в арбузной тематике детских колясках или детских велосипедах.
Заявки установленного образца на участие в конкурсе-параде принимаются до 22 августа 2017 года в Комитете по делам молодежи Администрации городского округа – город Камышин по адресу: ул. Республиканская, д. 25, каб. 3,4. Контактный телефон: (84457) 5-06-63.
Как проходил Арбузный фестиваль в 2016 году можете посмотреть по ссылке:
Арбузный фестиваль прошел под девизом «Арбузный град всем народам рад!»
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