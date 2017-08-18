В Краснооктябрьском районе Волгограда ведутся работы по реконструкции тепломагистрали, обеспечивающей теплоснабжение крупного жилого микрорайона. Общая протяженность обновляемого участка теплотрассы по улице Лермонтова составит около 80 метров.

Вместо старых изношенных участков сетей «Концессии теплоснабжения» в рамках реализации инвестпрограммы, предусматривающей модернизацию и техническое перевооружение городских систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, проложат современный трубопровод с износостойкой изоляцией. Активная фаза работ пройдет 19 и 20 августа, в настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия.

Теплотрасса, проходящая по ул. Лермонтова, является одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры Краснооктябрьского района. Она обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение 86 многоквартирных домов, в которых проживает более 24 тысяч человек, а также трех школ, четырех детских садов и шести медучреждений. Сети, проложенные в 1986 году, сегодня пришли в критическое состояние – только в текущем году здесь зафиксировано три крупных порыва.

В ходе работ специалисты демонтируют обветшавший участок сети, проложив на его месте новые предызолированные трубы диаметром 800 миллиметров в пенополиуретановой оболочке. Эта высококачественная изоляция не разрушается на протяжении длительного времени, что значительно увеличивает надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Использование труб с пенополиуретановой оболочкой позволяет значительно ускорить проведение работ по их укладке, а главное — до минимума сократить теплопотери и обеспечить волгоградцев тем качеством коммунальных услуг, которого они достойны. Также современный трубопровод имеет встроенную систему автоматического обнаружения порывов. Это позволяет дистанционно обнаружить течь с точностью до двух метров, что сокращает время реагирования и ликвидации возможных порывов.

Замена трубопровода по ул. Лермонтова проводится в период плановой остановки котельной «4-х Связистов» на ремонт, дополнительное отключение потребителей от услуги горячего водоснабжения не потребуется.

В связи с тем, что реконструируемый участок трубопровода проходит под проезжей частью улицы Лермонтова, движение автотранспортных средств по ней будет ограничено с 23:00 часов 18 августа до 05:00 часов 21 августа в границах от улицы Кубинской до улицы 39-й Гвардейской. Объезд будет осуществляться по улицам Кубинской, 39-й Гвардейской, проспекту им. В.И. Ленина. Для минимизации возможных неудобств горожан все подготовительные работы по замене трубопровода проводятся заранее. После окончания реконструкции «Концессии теплоснабжения» полностью восстановят асфальтобетонное покрытие за счет собственных средств.

В ходе обновления и модернизации городских инженерных коммуникаций особое внимание уделяется сохранению дорожного покрытия. Асфальтобетон на комплексно восстанавливаемых городских магистралях успешно выдерживает все перепады сложного волгоградского климата, совместная задача коммунальных и дорожных служб – сохранить качественное покрытие в ходе земляных работ. Для этого «Концессии» применяют современные технологии – укладывают трубопровод методом горизонтально-направленного бурения. В тех случаях, когда это невозможно, замена инженерных сетей проводится до начала работ по обновлению дорожного покрытия.

Так, например, в настоящее время проводится модернизации магистрального трубопровода на ул. Советской, в границах от ул. Соколова до ул. им. В.И. Ленина. Это один из первых объектов, к ремонту которого «Концессии теплоснабжения» приступили в рамках утвержденной инвестиционной программы. До недавнего времени магистральный трубопровод входил в число наиболее проблемных в Волгограде — только за последние пять лет здесь было зафиксировано более 50 порывов. Теперь за счет реконструкции трубопровода диаметром 500 мм эта проблема будет решена. Общая протяженность реконструируемой теплотрассы составляет 1,6 км. После реконструкции сетей тепло- и водоснабжения к работам на ул. Советской приступят дорожные службы, выполнив комплексную замену двух слоев асфальтобетонного покрытия.

При необходимости организации работ на сетях, проходящих под уже обновленными автомагистралями, коммунальные службы за счет собственных средств приводят в порядок асфальтобетонное покрытие. Так, в июне текущего года потребовалась срочная реконструкция участка канализационной трубы по улице Пархоменко, где уже был уложен новый асфальт. После очередной аварии было принято решение не латать дыры, а заменить участок полностью. Здесь вместо 19 метров изношенного керамического коллектора диаметром 200 мм «Концессии водоснабжения» установили гофрированную двухслойную трубу из полипропилена такого же диаметра с устройством кожуха под автодорогой. При выполнении работ специалисты столкнулись с техническими сложностями – в одной точке сошлись пять видов коммуникаций. С привлечением спецтехники рабочим пришлось вскрыть асфальт, чтобы добраться до аварийного участка. После того, как все работы по замене сетей были выполнены, дорожное полотно восстановили в короткие сроки. На сегодняшний день движение по улице Пархоменко функционирует в штатном режиме.