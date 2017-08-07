В Кировском районе будет временно отключена подача воды. Это связано с проведением работ по подключению вновь проложенного участка водопровода диаметром 600 мм протяженностью 851 м, которые проводит компания «Концессии водоснабжения». 8 августа с 00:00 до 17:30 будет временно ограничено водоснабжение потребителей в Кировском районе по следующим адресам:

— ул. Лавровая, дд. № 11а-70;

— ул. Абганеровская, дд. № 1-17;

— ул. Лескова 1-я, дд. № 15-55;

— ул. Миндальная, дд. № 2-22;

— ул. Бурятская, дд. № 2-20;

— ул. Механическая, дд. № 1-19;

— ул. 26-го Июня, дд. № 11-25;

— ул. Учетная, дд. № 1-29;

— ул. Колосовая, дд. № 15-29;

— ул. Липовая, дд. № 1-17;

— ул. Репродукторная, дд. № 20-46;

— ул. Сиреневая, дд. № 9-29;

— ул. Анисовая, дд. № 12-48;

— ул. Тутовая, дд. № 6-50;

— ул. Лесопильная, дд. № 2-26;

— ул. Сокольниковская, дд. № 2-26;

— ул. Бытовая, дд. № 2-26;

— ул. Катальповая, дд. № 2-52;

— ул. Алычевая, дд. № 31-57;

— ул. Шелковичная, дд. № 59, 47.

В период проведения работ подрядной организацией будет организован подвоз воды. Информацию о графике подвоза воды можно узнать на официальном сайте компании «Концессии водоснабжения».

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.