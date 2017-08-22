Почему-то каждый год отдыхающие стараются изо всех сил запачкать то место, где они отдыхают. После активного отдыха некоторых граждан в лесах и на берегах водоемов остаются горы мусора, который ветром разносятся на многие километры. Из года в год от этого сильно страдает природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», который расположен в непосредственной близости от города.

Сотрудника парка совместно с активистами стараются наводить порядок на территории. Вот и на прошлой неделе прошел субботник, во время которого сотрудники парка при участии общественной организации – экологического движения «Кедр» — очистили от мусора участок полуострова Обливной в районе Краснослободска. Мероприятие прошло в рамках природоохранной акции «Очистим планету от мусора», которая приурочена к Году экологии в России.

Активисты собрали и вывезли более 150 мешков мусора, оставленного после себя отдыхающими. По словам сотрудников парка, мусор – настоящая беда для поймы. Регулярно проводимые их силами акции по уборке территории не способны противостоять тому количеству отходов, которое образуется в результате неорганизованного отдыха в лесу и на берегах водоемов. Не продемонстрировали высокой экологической культуры и туристы, наблюдавшие за работой участников акции и в этот раз. На призыв сотрудников парка присоединиться к акции и собрать хотя бы по мешку мусора откликнулась лишь пара человек из сотни отдыхающих.

Именно поэтому специалисты парка основной акцент в своей работе делают на экологическом просвещении населения. Они не только ведут разъяснительные беседы с отдыхающими о правилах поведения в парке и необходимости сохранять чистоту, но и организуют занятия со школьниками и воспитанниками детских садов, где в игровой форме пытаются прививать детям чувство ответственности за состояние окружающей среды. Особое внимание вопросам экопросвещения сотрудники «Волго-Ахтубинской поймы» и других природных парков региона уделяют в Год экологии. Отметим, что в планах этого года – более тысячи природоохранных мероприятий, значительная часть которых носит эколого-просветительский характер.